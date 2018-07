Bronca brutal entre Gema López y Mila Ximénez: "¡Yo me quito las bragas cuando me da la gana!"

Sorprendente lenguaje el que utilizaron, el 10 de julio de 2018, Mila Ximénez y Gema López en pleno enganchón en ‘Sálvame'. Las dos colaboradoras rozaron lo permitido por el horario protegido y todo por culpa de Antonio Tejado.

Lo primero que hay que decir es que ese 10 de julio de 2018, casi todo ‘Sálvame' se centró en el regreso de Antonio Tejado al programa.

El colaborador, que se había despedido una semana antes, volvió para enfrentarse a todos los frentes que tenía abiertos (la familia de su novia, que le detesta, sus shows eróticos en una sala de Barcelona y sus supuestos escarceos homosexuales).

En un momento dado, Gema acusó a Antonio de hacer cosas de las que luego se arrepiente y Mila, intentando echarle un capote a Tejado le dijo a su compañera:

Pero Gema respondió a gritos que ella se quita las bragas cuando quiere y con quien quiere, y ha añadido:

Además, no me las quito con quien no debo y no me siento a dar explicaciones... ¿Te gusta?