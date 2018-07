Las disculpas falsas y poco convincentes de Inés Ballester a Ana Guerra

El lunes 9 de julio de 2018, Ana Guerra fue atacada y humillada en ‘Amigas y conocidas' de TVE. Un día después, la presentadora del programa, Inés Ballester, se disculpó públicamente pero de manera poco convincente.

EL ATAQUE A ANA GUERRA

El 9 de julio de 2018, Ana Guerra acudió a ‘Amigas y conocidas' para presentar su nuevo single Juan Magán, 'Ni la hora'.

Nada más empezar la entrevista, la presentadora del programa, Inés Ballester, señaló los mensajes feministas tanto de este último tema como de ‘Lo malo', canción con la que Guerra se hizo muy popular durante su etapa en 'OT'

Pero de repente, la entrevista dio un giro inesperado cuando Ballester se centró en las últimas fotos que la cantante canaria había colgado en las redes sociales:

Se nos plantea una duda. No sabemos si es una contradicción o no que después te veamos, bastante a menudo, con bikini, saliendo del agua, enseñando tu cuerpo...Vamos a recuperar algunas de las imágenes que has subido a las redes para ver si lo que haces es reivindicativo o simplemente es una diversión".