Lo que faltaba por ver: Jorge Javier Vázquez carga contra su propio 'Sálvame' por manipuladores

Jorge Javier Vázquez ha defendido, desde la distancia, a su amiga María Patiño, acusada en 'Sálvame' de haberle traicionado. Pero el presentador, en su defensa, lo que ha hecho ha sido criticar la forma que tiene el programa de manipular al espectador.

Mensaje directo a Jorge Javier Vázquez: tú provocas el caos, después no te quejes



Hace un par de semanas, mientras se acusaba a Gustavo González de vender información a la prensa de sus compañeros de ‘Sálvame', el paparazzi Diego Arrabal provocó la polémica.

Según el fotógrafo, durante las vacaciones de verano de 2017, Jorge Javier Vázquez se marchó a Menorca con su ya ex novio, con Mila Ximénez, María Patiño y un par de amigos anónimos. Durante el viaje hicieron un pequeño crucero por la isla y, según Arrabal, alguien que viajaba en ese barco, llamó a los paparazzi para que los siguieran.

Mila negó haber sido ella la traidora por lo que quedaba una persona: María Patiño. La colaboradora apareció en ‘Sálvame' al día siguiente negándolo todo aunque , de repente, salieron más testimonios de personas que decían que ella era el ‘topo' del programa y que se dedicaba a vender información confidencial de sus compañeros.

Pues bien, el otro afectado en este asunto, Jorge Javier Vázquez, estaba de vacaciones pero ha tenido tiempo para defender a Patiño desde su blog de Lecturas.

Así comienza Vázquez su texto para, a continuación, defender a su amiga y , de paso, reírse de la manipulación que hacen su propio programa:

Como divertimento me parece extraordinario. Me suena que la teoría la lanza Diego Arrabal y la verdad es que tiene gracia porque encierra claves muy suculentas: traición, deslealtad y muchísima maldad. No sé qué ha dicho María en la tele pero desde estas páginas aseguro que poca importancia le hemos dado al salseo porque ni ella me ha llamado para darme explicaciones ni yo he echado de menos esa llamada. Más que nada porque semejante teoría de la conspiración no tiene ni pies ni cabeza. Es más: quizás María no se acordará pero estando en el barco fue ella misma la que nos alertó de que fuéramos con cuidado porque nos estaban haciendo fotografías. Incluso hicimos bromas con la poca pericia del paparazzi, que intentó esconderse detrás de un arbusto y casi se lo carga. Una persona que traiciona se calla cuando divisa a los fotógrafos para que estos hagan su trabajo sin problemas, digo yo. En fin, que todo es una chorrada muy grande.