El increíble 'secuestro' de Antonio Montero por intentar fotografiar a Cristiano Ronaldo: ¿Quién tiene razón?

El 15 de julio de 2018, en el programa 'Socialité', el paparazzi y colaborador de 'Sálvame', Antonio Montero, relató cómo fue retenido contra su voluntad en un hotel cuando intentaba fotografiar a Cristiano Ronaldo.

Montero relató en el programa que se desplazó hasta un hotel de Grecia para fotografiar cómo aterrizaba el helicóptero en el que viajaba el presidente de la Juventus para reunirse con Cristiano Ronaldo.

Montero encontró un lugar perfecto para tomar las fotografías cuando, de repente,

Me interviene el personal de seguridad del hotel con bastantes malas maneras y amenazas y dándome a entender que no voy a hacer ninguna foto

Entonces, ocurrió algo surrealista. Los agentes de seguridad del hotel le invitaron a entrar y a tomarse una cerveza dentro como si fuera un cliente. Eso sí, hubo una advertencia:

Una vez en el hotel, me quería ir y no me dejaban hasta que no aterrizaran los helicópteros