Raquel Mosquera demuestra lo falsa que es Carmen Borrego: ¿Es peor que Terelu?

El 14 de julio de 2018, Raquel Mosquera se sentó en ‘Sábado Deluxe' para hablar de cómo ha sido su vida tras quedar finalista en ‘Supervivientes 2018'. Pero nadie se esperaba que la viuda de Rocío Carrasco entrase en una guerra sin cuartel contra la hermana de Terelu Campos, Carmen Borrego.

Para los que no lo sepan: Raquel Mosquera es la viuda de perro Carrasco, padre de Rocío Carrasco y amiga íntima de las Campos. Durante años, Mosquera ha cargado duramente contra la que fue su hijastra, acusándola de haberla abandonado cuando su marido murió.

A Raquel Mosquera le espera una feroz demanda de Rocío Carrasco cuando vuelva de la isla

Terelu, como amiga de Rocío Carrasco, nunca ha querido meterse en esta guerra, pero como Terelu está recuperándose de su última operación, su lugar en el Deluxe', el 14 de julio de 2018, lo ocupó su hermana Carmen Borrego.

Como era natural, Mosquera volvió a criticar a Rocío Carrasco y fue cuando Carmen salió en defensa de su amiga:

No he visto a Rocío sentada en un plató hablando de ninguno de vosotros, pero siempre os veo a vosotros hablar de ella. No entiendo el por qué, si me lo puedes explicar

Ante esto, Mosquera, muy seria respondió:

"Soy una mujer que lleva trabajando desde los 16 años. Trabajando de peluquera y de esteticien hasta el día de hoy. Me gano la vida con mi trabajo y con mi profesión y, además, colaborando en televisión. Durante 26 años llevo colaborando en televisión. Será por algo que me llaman, no solo por hablar de Rocío Carrasco sino de mi vida, de mi vida privada. Estuve casada con un gran señor que se llama Pedro Carrasco, del cual yo tengo mi derecho de hablar. Si a mí me preguntan tendré que contestar

Y, de repente, señaló a Carmen Borrego, acusándola de algo inesperado:

De Rocío Carrasco no solo habla yo, sino usted. Pero a mi no me hace falta hablar de Rocío Carrasco para comer porque no me sobra pero tampoco me falta

Borrego se limitó a decir:

Espero que hayas ahorrado el dinero que has ganado en ‘SV2018' para la demanda que te ha puesto