Brutal: Chiqui ('GH') huye de 'Sálvame' llorando y a gritos

El 17 de julio de 2018 pasó algo en ‘Sálvame' difícil de creer. Almudena García, alias Chiqui, ex concursante de 'Gran Hermano' y antigua colaboradora del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, cortó la entrevista que le estaban haciendo por un supuesto ataque de furia. Y decimos supuesto porque en esta nueva trama hay demasiados datos que nos hacen creer en un montaje.

Vayamos por partes. El Maestro Joao, vidente (o eso dice él) y uno de los concursantes más recordados de 'SV2018' dijo tener una relación con un tal Luismi, un jovencito de no más de 20 años, que luego, al parecer no era novio sino amigo . Sólo diré que un servidor les vio juntos y cogidos de la mano el pasado lunes 16 de julio de 2018 por las calles de Chueca en Madrid...

El caso que mientras que Joao estaba en Honduras, su gran defensora era Chiqui, puesto que eran muy amigos, hasta el punto de que el vidente es el padrino de la hija de Almudena.

Pero Chiqui y Joao ya no son amigos. Ya se odian y nadie sabe muy bien porqué. El caso es que el 17 de julio de 2018, Chiqui habló para 'Sálvame' en una conexión en directo desde su casa mientras que su marido, Borja, estaba en plató (algo absurdo puesto que podrían estar los dos juntos...)

El caso es que Chiqui dijo que ya no quería que Joao fuese el padrino de su hija y cargó contra el que era su amigo:

Me está tocando ya las narices el amigo . El primero que quería vender una exclusiva con mi hija ha sido él, pero le dije que yo a mi hija no la vendería.

Y de repente, Chiqui se quitó el micro y abandonó la conexión en directo, dejando al público con la boca abierta y obligando al redactor que estaba con ella, salir a la calle para convencerla de que regresase.

Chiqui, obviamente, volvió y dijo:

Perdón, me ha entrado una sulfura. Me he tenido que salir porque me he enfadado mucho con Joao. ¿Cómo que no hable ahora de mi hija? Si habló él primero.