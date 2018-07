La ‘rajada’ de Rafael Amargo contra Jorge Javier Vázquez: “¡Que se vaya y que estudie!”

¿Qué pinta Jorge Javier Vázquez como jurado de ‘Got Talent España'? Esto es algo que se han preguntado muchos desde que arrancó el concurso de T5 pero el 17 de julio de 2018, el bailaor Rafael Amargo dejó muy clara su postura: El presnetador no es quién para juzgar el talento de nadie. ¿Tiene razón?

Sucedió durante la emisión del 17 de julio de 2018 de Ven a cenar conmigo: Summer Edition' en Cuatro, el programa en el que varios famosos invitan a otras celebrities a cenar a su casa.

Amargo le preguntó a Mónica Hoyos sobre 'El gran show' un programa peruano de talentos en el que ella había estado y que , ahora, le habían pedido a él que fuera juez.

Dijo Hoyos.

Carmen Alcayde preguntó si ella también podría ser coach y Rafael Amargo contestó:

Alcayde, muy rápida respondió:

¿Y yo no puedo juzgar talentos? ¿Me estás diciendo que alguien que no baila y no canta no puede juzgar talentos?".