Jorge Javier Vázquez, a degüello contra el militar de La Manada: "No tiene bastante con sus 15 minutos de fama"

Aunque está de vacaciones, Jorge Javier Vázquez sigue escribiendo para la revista Lecturas y el 18 de julio de 2018 le dedicó un incendiario post al militar de La Manada.

El presentador de 'Sálvame' ha vuelto a meterse en camisa de once varas, a hablar, desde su post, de temas sociales y en esta ocasión ha cargado contra Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar condenado, junto al resto de ‘La manada', a nueve años de prisión por abusos sexuales de una joven en los San Fermines de 2016.

El militar ha salido de la cárcel y Vázquez ha cargado contra él en un texto incendiario y que pone los pelos de punta.

El presentador de ‘Supervivientes' termina alegando que:

Que esté en la calle alardeando de la increíble belleza que cree poseer es una hostia sin manos no solo para la víctima, sino para toda una sociedad que en su amplia mayoría asiste escandalizada a las idas y venidas del aspirante a modelo. Su media sonrisa le traiciona. No tiene bastante con sus quince minutos de fama, sino que, además, se le ve encantado con el reguero de flashes que acompañan sus paseos. Cada vez que lo veo, me viene a la cabeza el título de una película de Coronado: ‘No habrá paz para los malvados'. Ojalá esa frase no se quede solo en un deseo.