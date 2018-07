Incongruencias y bochorno en las nominaciones a los Premios Iris 2018: ¿Lara Álvarez como mejor presentadora?

Un año más estamos con la boca abierta. Este 20 de julio de 2018, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión ha anunciado los finalistas a los Premios Iris 2018, entre las más de 450 candidaturas presentadas por productoras, televisiones y distintos miembros de la Academia. Hay de todo: candidaturas más que justas, otras que ponen los pelos de punta y ausencias escandalosas.





EL PROBLEMA DE LOS IRIS

Se supone que son los Emmy españoles pero la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión tiene un problema. Debe de tratarse de una cuestión económica pero llevan años concediendo premios y siguen sin evolucionar. Las galas son pobres, no se toman en serio y apenas tienen repercusión.

Y luego están las nominaciones y los galardones en sí. En ediciones anteriores hemos visto nominadas a actrices como a Hiba Abouk por 'El príncipe'. ¿Nos podemos tomar en serio unos galardones que tienen en cuenta a esta mujer?

LAS 'BUENAS' NOMINACIONES

Este año, las nominaciones no son tan bochornosas pero hay cosas que llaman la atención. Es genial que ‘Fariña' (una de las mejores series de la historia de nuestra tele) sea candidata al Iris, al igual que 'El día de mañana' (lo mejor que ha hecho Movistar+ hasta la fecha). Celebramos con entusiasmo la nominación de la segunda temporada de 'Paquita Salas' (Netiflix).





GRANDES ASUENCIAS Y NOMINACIONES INCOMPRENSIBLES



Pero hay ausencias brutales como la de Brays Efe como mejor actor por Paquita Salas' o el de Elena Rivera como el de mejor actriz por 'La Verdad' así como Ana Rosa Quintana como mejor presentadora o Jorge Javier Vázquez por ‘Supervivientes'.

Y luego hay nominaciones que no se entienden: ¿Ginés García Millán como mejor actor por 'La verdad'? ¿Lara Álvarez como mejor presentadora y Jorge Javier no? ¿Cómo se explica eso si no es por prejuicios absurdos?

El terrible 'zasca' a la gala de los Premios Iris; ¡cero glamour!

MEJOR ACTOR

Ginés García Millán por La verdad (Telecinco)

Jaime Blanch por El Ministerio del Tiempo (La 1 de TVE)

Javier Gutiérrez por Estoy vivo (La 1 de TVE)

Javier Rey por Fariña (Antena 3 TV)

Oriol Pla por El día de mañana (Movistar +)

Quim Gutiérrez por El accidente (Telecinco)

MEJOR ACTRIZ

Alba Flores por Vis a Vis (FOX)

Aura Garrido por El día de mañana (Movistar +)

Inma Cuesta por El accidente (Telecinco)

Michelle Jenner por La Catedral del Mar (Antena 3)

Patricia López Arnaiz por La otra mirada (La 1 de TVE)

Úrsula Corberó por La casa de papel (Antena 3 TV)

MEJOR DIRECCIÓN

Carlos Sedes y Jorge Torregrosa por Fariña (Antena 3 TV)

Patricia Fernández y Hugo Tomás por Masterchef (La 1 de TVE)

Equipo de dirección de Supervivientes (Telecinco)

Jesús Colmenar, Sandra Gallego, David Molina y Jesús Rodrigo por Vis a Vis (FOX)

Joanna Pardos por Radio Gaga (#0 de Movistar+)

Mariano Barroso por El día de mañana (Movistar+)

MEJOR FICCIÓN

El accidente (Telecinco)

El día de mañana (Movistar +)

Estoy vivo (La 1 de TVE)

Fariña (Antena 3 TV)

La casa de papel (Antena 3 TV)

Paquita Salas (Netflix)

MEJOR GUION

Alberto Gonzalez Vázquez, Manuel Gay Moreno, Raquel Haro Pérez, Diego Saucedo Tejado, Yaiza Nuevo Ojeda, Olalla Granja Rodríguez, Irene Varela Maestre, Mikel Uribe-Etxeberria, Miguel Cuervo Pérez, Juan Carlos Córdoba Paredes, Iratxe Fernández de Velasco Sanz, David Dato Pérez, Carles Sánchez, David César, Paco Páez por El Intermedio (laSexta)

Daniel Écija, Jesús Mesas, Guillermo Cisneros, Jon de la Cuesta, Federico Muñoz, Andrés Martín, Guillermo Clua, Jaime Palacios, Mercedes Cruz y Adriana Rivas por Estoy vivo (La 1 de TVE)

Eloy Salgado, Gabriel García Soto, Víctor López, Óscar Arenas, María Vega, Estefanía Losada, Quique Peinado, Nuria Roca, Amando Cabrero, Amador Moreno, Vanesa Pino, Juanjo Muñoz y Quique Sanz por Zapeando (laSexta)

Inés París, Guillermo Cisneros, Adriana Rivas, Carlos Asorey, Eduardo Zaramella por El accidente (Telecinco)

Mariano Barroso y Alejandro Hernández por El día de mañana (Movistar +)

Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira, Cristóbal Garrido, Diego Sotelo y David Moreno por Fariña (Antena 3 TV)

MEJOR INFORMATIVO

Al Rojo Vivo (laSexta)

Antena 3 Noticias 1 (Antena 3 TV)

La 2 Noticias (La 2 de TVE)

TD 2- Telediario 2ª Edición (La 1 de TVE)

MEJOR PRESENTADOR/A DE INFORMATIVOS

Antonio García Ferreras por Al Rojo Vivo (laSexta)

Lourdes Maldonado por Telenoticias 1 (Telemadrid)

Mónica López por El Tiempo (La 1 de TVE)

Sandra Golpe por Antena 3 Noticias 1 (Antena 3 TV)

Vicente Vallés Antena 3 Noticias 2 (Antena 3 TV)

MEJOR PRESENTADOR/A DE PROGRAMAS

Alberto Chicote por Pesadilla en la Cocina (laSexta)

David Broncano por La Resistencia (#0 de Movistar+)

Iñaki López por laSexta Noche (laSexta)

Lara Álvarez por Supervivientes (Telecinco)

Raquel Sánchez Silva por Maestros de la costura (La 1 de TVE)

Roberto Leal por Operación Triunfo (La 1 de TVE)

Susanna Griso por Espejo Público (Antena 3 TV)

MEJOR PRODUCCIÓN

Belén Giménez, Daniel Gariboti y Ramón Pellicer por Conquistadores: Adventvm (#0 de Movistar+)

Elena Hortelano por Al Rojo Vivo Especial 1 Oct: Objetivo Cataluña (laSexta)

Macarena Rey y Begoña Rumeu por Maestros de la costura (La 1 de TVE)

Equipo de Supervivientes (Telecinco)

Jaume Banacolocha y Joan Bas por La Catedral del Mar (Antena 3 TV)

Josep Cister, Aitor Montánchez, Luis Santamaría, Mª Ángeles Caballero por La otra mirada (La 1 de TVE)

Pablo Motos y Jorge Salvador por El Hormiguero 3.0 (Antena 3 TV)

MEJOR PROGRAMA

Boom (Antena 3 TV)

Eso no se pregunta (Telemadrid)

First Dates (Cuatro)

Masterchef (La 1 de TVE)

Operación Triunfo (La 1 de TVE)

Supervivientes (Telecinco)

Zapeando (laSexta)

MEJOR PROGRAMA PRODUCIDO EN ESPAÑA PARA UN CANAL TEMÁTICO

Alaska & Mario (Paramount Network España, MTV Networks Europe)

Homozapping (Neox)

Los años chanantes (Comedy Central España)

Pool Fiction (Movistar+)

Yo fui un asesino: el crimen de la catana (DMAX)

MEJOR REALIZACIÓN

Equipo de realización de FAMA a bailar (#0 de Movistar+)

Joan Carles García Flores por Late Motiv (#0 de Movistar+)

Juan Carlos Carrasco y Luis Cachón por MasterChef (La 1 de TVE)

María Zarazúa y equipo de realización por Zapeando (laSexta)

Mónica Artigas San José por Ninja Warrior (Antena 3 TV)

Seli Martínez por Mi casa es la tuya (Telecinco)