La 'hostia sin manos' de Jordi González a los independentistas catalanes: "Son muy demócratas pero si no pienso como ellos, se enfadan"

Brutales declaraciones las que ofreció Jordi González el 22 de julio de 2018 en ‘Viva la vida'. El presentador acudió para presentar su nuevo programa en Telecinco y no dudó en hablar sin tapujos sobre la independencia catalana. De hecho, sus palabras resultaron altamente refrescantes teniendo en cuenta que no son muchos los famosos los que se atreven a abordar el tema en esos términos.

El próximo miércoles 25 de julio de 2018 se estrena a las 22.00 horas en Telecinco, 'Hechos reales' , el nuevo programa presentado por Jordi González que analizará la crónica negra de España de los últimos 25 años.

Este formato supone el regreso de Jordi González después de haber estado un año sin trabajar. De hecho, pensábamos verle al frente de la nueva edición de ‘GH VIP' pero finalmente Jorge Javier Vázquez le ha quitado el puesto.

Para presentar' Hechos reales', González acudió a ‘Viva la Vida' el 22 de julio de 2018 y allí, tras hablar de su nuevo proyecto, Toñi Moreno le preguntó sobre el independentismo catalán.

Jordi, sin cortarse, respondió:

Según el presentador, la fiebre independentista surgió para tapar la corrupción de los políticos catalanes:

Y en un discurso cargado de coherencia, Jordi dejó claro que:

Todavía no sé por qué sería mejor que Catalunya fuera independiente, y cómo no lo sé, me reservo el derecho a no ser independentista. Y entonces hay gente muy independentista que se enfada conmigo, que son muy demócratas pero si no pienso como ellos se enfadan conmigo

Esta independencia es amateur y absurda.La sociedad se ha dividido. Incluso ha pasado en mi familia. Mi hermano piensa de una manera y yo de otra y para no confrontarnos, no hablamos del tema. Eso pasa en muchas familias, pero mientras tanto, los que montan todo eso se están riendo un poco de todo lo que han provocado. No creo que se lo estén tomando seriamente nadie. Excepto lo más importante, que es el pueblo.