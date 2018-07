Una insensible Toñi Moreno se encara con Juan José Padilla días después de su última cogida: "¡El toro también sufre!"

Fue un momento incómodo pero era de esperar teniendo en cuenta que lo que más caracteriza a Toñi Moreno es su falta de filtro. Sucedió el 22 de julio de 2018 cuando apareció en el paltó de ‘Viva la vida' (T5) el torero Juan José Padilla, días después de haber sufrido una espantosa cogida en la feria de Arévalo. A pesar de las circunstancias, la presentadora no dudó en criticar la tauromaquia.

El 7 de julio de 2018, Juan José Padilla sufrió una cogida en la feria de Arévalo que le arrancó parte del cuero cabelludo. Dos semanas después, y ya recuperado, el diestro apareció en el plató de ‘Viva la vida' mostrando una enorme cicatriz en la cabeza.

Un toro le arranca el cuero cabelludo al torero Juan José Padilla

Tras hablar de lo sucedido y repasar su trayectoria como torero, Moreno no dudó en darle su opinión al invitado sobre la tauromaquia:

Yo he ido a corridas de toros en otro tiempo, pero de repente me he cuestionado que ese animal está sufriendo y me cuesta ir a una corrida de toros. ¿Tú entiendes eso?