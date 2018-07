Hipocresía máxima de Mila Ximénez y Paz Padilla en su 'brote' feminista

El 23 de julio de 2018, en ‘Sálvame' se discutió sobre los líos amorosos de Sofía Suescun Para ello, dos de sus ex amantes hablaron para el programa tratando a la ganadora de ‘Supervivientes 2018' como si fuera ganado. Paz Padilla y Mila Ximénez estallaron contra los invitados dando sendos discursos feministas que estaban muy bien pero no se dieron cuenta de una cosa: Es el programa en el que trabajan el que provoca situaciones del todo machistas.

Bronca barriobajera entre Paz Padilla y Mila Ximénez por el acento andaluz



El sábado anterior, Sofía Suescun se sometió a la prueba del polígrafo en el ‘Deluxe' y allí se descubrió que un mes antes, en un hotel, había abierto la puerta de su habitación desnuda para recibir a Iván González, ex de ‘MyHyV' y amigo íntimo del ex novio de Sofía, Hugo Paz.

Sofía dijo que entre Iván y ella no había pasado nada en aquel hotel pero el lunes 23 de julio de 2018, Iván acudió al plató de ‘Sálvame' para hablar del asunto. También habló para el programa Iván pero en una conexión desde la piscina de su casa, medio desnudo, en bañador. Todo muy normal...

El problema es que Hugo estaba mosqueado con su amigo porque no sabía si éste se había acostado o no con su ex novia. Pero eran todo patrañas y se notaba que habían llegado a un acuerdo para montar todo este circo.

El caso es que los dos chicos estaban discutiendo sobre Sofía como si esta fuera un objeto, parecía sólo ellos eran los que decidían acostarse con ella o no. Entonces, Paz Padilla estalló y dijo.

A ver, no me gusta que habléis así de esa forma de las mujeres. ¡Sofía puede acostarse con quién le dé la gana!

Los chicos siguieron a lo suyo y fue ahí cuando María Patiño se enfadó acusando a los dos ex tronistas de ‘Mujeres y hombres y viceversa' de montajistas. La periodista abandonó el plató, al igual que sus compañeros y la gran mayoría del público.

Todo un circo que se rompió cuando Mila Ximénez volvió al plató para enfrentarse a Hugo y a Iván.

La periodista histérica acusó a los dos jóvenes de machistas:

Me da asco ver cómo habláis de las mujeres, como si fueran objetos y lo único que veo es a este mostrándonos ahí todo el paquete.

Mila se refería a Iván, que estaba sentado frente a la cámara, en bañador, luciendo pectorales y marcando, ‘efectivamente' sus partes íntimas.

Entonces, Hugo se enfadó muchísimo con Mila:

Yo no soy machista. No digas que lo soy. La mujer es lo más grande que existe.

Pero era tarde. El programa fue a publicidad.

Sí, Mila y Paz tenían razón. Esos chicos estaban tratando a Sofía como un objeto que se acuesta con cualquiera, pero es que eso lo fomenta Mediaset con programas como ‘Mujeres y hombres y viceversa' o el propio ‘Sálvame'. Y no hablamos de machismo, sino de puro sexismo, de la explotación del cuerpo de manera gratuíta.