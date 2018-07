La nueva tomadura de pelo de 'Sálvame': el público abandona el plató por los montajes del programa

Una vez más en 'Sálvame' se han reído de su público, indignándose por una situación indecente cuando han sido ellos los que la han provocado. El 23 de julio de 2018, Hugo Paz y su amigo Iván González hablaron para cargar contra la ganadora de ‘Supervivientes 2018', Sofía Suescun. Pero era todo un descarado montaje que enfadó mucho a María Patiño y más tarde a gran parte del público allí presente. Al final, el plató se quedó casi vacío. Tranquilos, todo era un circo.

Las mentiras de Sálvame que van a terminar con el programa estrella de Telecinco

El sábado anterior, Sofía Suescun se sometió a la prueba del polígrafo en el ‘Deluxe' y allí se descubrió que un mes antes, en un hotel, había abierto la puerta de su habitación desnuda para recibir a Iván González, ex de ‘MyHyV' y amigo íntimo del ex novio de Sofía, Hugo Paz.

Sofía dijo que entre Iván y ella no había pasado nada en aquel hotel pero el lunes 23 de julio de 2018, Iván acudió al plató de ‘Sálvame' para hablar del asunto. También habló para el programa Iván pero en una conexión desde la piscina de su casa.

El problema es que Hugo estaba mosqueado con su amigo porque no sabía si éste se había acostado o no con su ex novia. Pero eran todo patrañas y se notaba que habían llegado a un acuerdo para montar todo este circo.

Por ello, en mitad de las entrevistas, María Patiño se levantó de su asiento y gritó:

Estoy harta de todos y cuando digo todos te incluyo a ti. Tengo la sensación de que habéis engañado a todo el mundo que os sigue. Esto es un montaje y yo me voy.

Patiño se fue y la presentadora, Paz Padilla, invitó a todo aquel que pensara que Hugo e Iván estaban mintiendo que se fuera del plató.

Y de repente, todos los colaboradores-excepto Rafa Mora- se fueron pero no sólo ellos. Casi todo el público allí presente también. ¿Revolución? Para nada. Estaba claro que el animador del público daba instrucciones para montar el numerito.

Esto es lo de siempre. ‘Sálvame' organiza un montaje y luego lo destapa lavándose las manos y echando la culpa a los invitados.