Amenazas y gritos: así impone Belén Esteban su 'dictadura del terror' en 'Sálvame'

El 24 de julio de 2018, en 'Sálvame' se vivió una tarde intensa. Por un lado se habló del proyecto exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y por otro, de la vuelta a los ruedos de Jesulín de Ubrique. ¿Qué tienen en común ambos temas? Belén Esteban, que impuso su dictadura del terror en el programa, amenazando e incluso pidiendo el despido de un compañero.

DEBATE SOBRE FRANCO

Twitter ardió ante el hecho de que, de nuevo, en 'Sálvame' hablasen de política. De hecho, fue más polémico aún y se debatió sobre Francisco Franco. Primero se abordó el legado de los Franco y las propiedades que los nietos del dictador han heredado. Aquí, Belén Esteban cargó contra Francis Franco por, "engañar a personas humildes" y su compañero, Jesús Manuel, le defendió y la de Paracuellos explotó:

De aquí salió el tema de la pretensión del gobierno de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Unos estaban a favor y otros en contra. Jesús Manuel, Kike Calleja y Antonio Montero no estaban de acuerdo.

La bronca fue tal, que Belén esteban cogió su bolso y amenazó con irse :

He dicho que no tocáramos el tema. ¡Mirad cómo estamos! Yo me voy tío. Paso de estar escuchando más esto.