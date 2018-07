Bustamante y su rabia contra Telecinco ensucian el final de 'Bailando con las estrellas'

David Bustamante ha ganado ‘Bailando con las estrellas', el concurso con famosos de TVE y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, con polémica. El cantante aprovechó el triunfo para criticar la televisión actual, la misma que saca su vida amorosa a la luz y la que ha contratado a su ex mujer. Es decir, que estaba hablando de Telecinco. Esa es al menos la teoría que se barajó en Twitter.

Los misteriosos mensajes de David Bustamante

Estaba claro. El 24 de julio de 2018, David Bustamante y su compañera de baile, Yanis Olina, ganaron el concurso de TVE, ‘Bailando con las estrellas'.

La pareja bailó tres coreografías distintas: un tango con 'Set fire to the rain', de Adele; un chachachá con 'The time of my life' de Dirty Dancing y un free style con 'The Phoenix' de Fall Out Boy.

Así, el cantante y su bailarina lograron ganar sobre la 'influencer' Patry Jordán con Rubén Salvado y al del humorista Manu Sánchez junto a Mireya Arizmendi.

Pero la final tuvo su buena dosis de morbo. Para empezar, porque se especula con que Bustamante y su compañera de baile, Yanis, han iniciado una relación sentimental, y lo sabemos en gran parte gracias a programas como 'Sálvame', en Telecinco, que se han pasado meses siguiendo a la pareja y contándolo todo sobre su intimidad. De hecho, aún recordamos cómo los amigos de Yanis, intentaban impedir, con agresividad, que los cámaras de 'Sálvame' grabasen a la bailarina...

Es por todo ello que con su discurso como ganador de ‘Bailando con las estrellas' muchos viesen un ataque directo a Telecinco. Y es que el cantante dijo:

Gracias a los espectadores por mantener este programa blanco que enseña tanto de baile hasta el final, porque ahora la televisión está pasando por horas muy malas.

Si Bustamante se refiere a los programas del corazón, los mismos a los que ha acudido cuando lo ha necesitado, va por mal camino. Además, la cadena que los emite, Telecinco, es el nuevo hogar profesional de Paula Echeverría, la madre de su hija, quien ha firmado un contrato con Mediaset España.