Descubra el aspecto actual y las primeras palabras del hijo de Ana Obregón en pleno tratamiento contra el cáncer

Por fin, Álex Lecquio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha dado la cara y ha mostrado una fotografía junto a sus padres en plena lucha contra el cáncer. Además, el joven ha mandado un alentador mensaje a sus seguidores.

El mes de abril de 2018 saltaba la noticia: Álex Lequio estaba recibiendo atención médica en Nueva York, en un hospital especializado en tratamientos contra el cáncer, acompañado de su novia y sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio. Desde entonces, fueron contadas las informaciones que se han dado sobre el estado de salud de Álex.

Aparte de algunos mensajes de apoyo en redes sociales, el único que habló abiertamente de la enfermedad fue Alessandro Lequio. El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' se mostró esperanzado ante los medios en una rueda de prensa.

Pero ahora, ha sido el joven de 26 años el que ha roto el silencio. El 24 de julio de 2018, Álex Lequio colgó una fotografía en Instagram junto a sus padres y mandaba el siguiente mensaje a sus seguidores:

He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos