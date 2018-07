Fracaso brutal de 'Hechos reales': ¿A Jordi González le quedan dos telediarios en Telecinco?

Nuevo fracaso para el verano de T5. El miércoles 25 de julio de 2018 se estrenó 'Hechos reales' con un pobre 9,9% de cuota de pantalla. El problema de este batacazo no es para la cadena (suponemos que se lo esperaba) sino para su presentador, Jordi González.

¿Qué está pasando con Jordi González en T5? Hubo una época en el que era el chico para todo en Mediaset. No se le resistía ningún género. Te hacía ‘La Noria' y discutía de política, como se encargaba de 'GH VIP o hablaba con los muertos en 'Más allá de la vida'. Pero se ha pasado un año sin trabajar. La última vez que le vimos fue en Mad in Spain , otro programa veraniego que, por supuesto, no funcionó.

Pero, dejando de lado los 12 meses que le ha tenido Paolo Vasile sin trabajar (aunque cobrando, porque tiene contrato de cadena), lo más preocupante para el presentador es que le han quitado un programa históricamente suyo: ‘GH VIP'.

Teniendo en cuenta el éxito de 'Supervivientes 2018', será Jorge Javier Vázquez el que sustituya a Jordi González.,

No sabemos qué estará pasando en los pasillos de Mediaset, si estamos exagerando o no, pero desde fuera es extraño que alguien que antes lo hacía todo en Telecinco, Jordi, ahora le quiten programas y le den otros que saben a priori que no van a funcionar.

Y hablando de esto, afrontemos el tema que nos ocupa: ‘Hechos reales'. La propuesta no es que sea mala, es que es más de lo mismo. Ninguna cadena va a complicarse la vida con un programa de verano por lo que tampoco son una sorpresa ni el resultado ni los datos de audiencia.

‘Hechos reales' es un programa de sucesos al uso. Comenzó hablando de ‘La Manada' (qué novedad) y continuó con el caso de violador en serie reincidente. Hasta ahí llegué. Mi tolerancia al sensacionalismo macabro tiene un límite.

En el programa producido por Mandarina, el morbo es la ley. Todo es exagerado, retorcido y oscuro. Los colaboradores son los mismos de siempre, apenas hay exclusivas, ni se analizan las cosas con seriedad. Hay productos más pequeños que son iguales, ‘Tras la pista' en Telemadrid, por ejemplo, que funcionan mucho mejor precisamente por su falta de pretensiones.

'Hechos Reales' no es aburrido. Simplemente da igual. Es un producto demasiado denso para las vacaciones. Una pena que alguien con la trayectoria de Jordi González tenga que estar al frente de este tipo de productos.