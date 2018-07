Decepción en redes ante el primer single de Aitana ('OT 2017'): ¿Le han distorsionado demasiado la voz?

Por fin podemos escuchar 'Teléfono', primer single en solitario de Aitana, segunda finalista de ‘Operación Triunfo 2017'. El tema es pegadizo y aunque ha sido criticado por muchos usuarios de Twitter, es un éxito absoluto en iTunes y Youtube.

Había mucha, mucha expectación ante el primer single en solitario de Aitana, una de las concursantes más queridas de ‘Operación Triunfo 2017'.

Oficialmente, el tema y el vídeo se hicieron públicos el 27 de julio de 2018 a las 00.00 horas pero ya había filtrado una parte de la canción en redes sociales horas antes, lo que convirtió a Aitana en trending topic antes del lanzamiento.

'Teléfono', el primer single de Aitana, 'OT 2017'

Al minuto de publicarlo ya contaba con 10.000 visualizaciones y más de 400 comentarios que hablaban sobre lo que les parecía la canción compuesta por la propia Aitana junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo (los productores colombianos de Despacito)

A las 12 horas del lanzamiento, el tema ya era número 1 en iTunes y más de un millón de visualizaciones en Youtube.

La propia Aitana ha escrito en Twitter:

Ha sido un éxito, sí, pero en Twitter ha habido críticas para todos los gustos. La canción es pegadiza y para gustos los colores pero han sido muchos los que han criticado que la voz de Aitana ha sido excesivamente retocada:

Con todo el respeto del mundo, la canción no esta a la altura del talento de Aitana. A lo mejor es lo que vende, pero se merecia otro single. Me da rabia que Aitana se convierta en un simple producto en manos de la discográfica. #TelefonoAitana

No me gusta, lo siento. Es pegadiza y seguro que me la aprendo en 0, y la canto 24/7, pero Aitana es capaz de muchísimo más. Es que no me gusta cuando un/a artista se va a lo comercial con letra simple y ritmo repetitivo, me crea rechazo. Prefiero algo personal. #TeléfonoAitana