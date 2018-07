Vasile vuelve a apuñalar a Jordi González: ¿Está preparando su despido fulminante?

Jorge Javier Vázquez le ha robado el puesto a Jordi González en ‘GH VIP' por lo que muchos pensamos que, como premio de consolación, González se haría cargo de los debates dominicales del reality pero finalmente no será él sino Sandra Barneda. ¿Qué está pasando con el que era uno de los rostros más representativos de Telecinco? ¿Le van a dar la patada?

¿Qué está pasando con Jordi González en Telecinco? Hubo una época en el que era el chico para todo en Mediaset. No se le resistía ningún género. Te hacía 'La Noria' y discutía de política, como se encargaba de 'GH VIP o hablaba con los muertos en 'Más allá de la vida'. Pero se ha pasado un año sin trabajar. La última vez que le vimos fue en 'Mad in Spain', un programa que, en 2017, no funcionó.

Pero, dejando de lado los 12 meses que le ha tenido Paolo Vasile sin trabajar (aunque cobrando, porque tiene contrato de cadena), lo más preocupante para el presentador es que le han quitado un programa históricamente suyo: 'GH VIP'.

'GH VIP': Jordi González le toma el pelo a Antena 3



Teniendo en cuenta el éxito de 'Supervivientes 2018', será Jorge Javier Vázquez el que sustituya a Jordi González al frente del reality. Por un lado, es lógico, el de ‘Sálvame' es un maestro tratando con famosos- no tanto con anónimos- y a Jordi, aunque es un profesional intachable, le falta la gracia y la ironía de su compañero.

No sabemos qué estará pasando en los pasillos de Mediaset, si estamos exagerando o no, pero desde fuera es extraño que alguien que antes lo hacía todo en Telecinco, Jordi, ahora le quiten programas y le den otros que saben a priori que no van a funcionar, como 'Hechos reales', el formato de sucesos que se estrenó el 25 de julio de 2018 con un pobre 9,9% de cuota de pantalla.

NUEVO PALO PARA JORDI GONZÁLEZ

Tras saber que Jordi González no presnetaría ‘GH VIP 6' fueron muchos los que pensaron que Paolo Vasile le ‘compensaría' dándole los debates dominicales del reality. Pues va a ser que no.

El 27 de julio de 2018, Yotele adelantó que la encargada de los debates de 'Gran Hermano VIP 6' será Sandra Barneda, que repite puesto tras ‘Supervivientes'

Telecinco quiere que 'Gran Hermano VIP 6' se parezca a 'Supervivientes 2018', eso es comprensible. De ahí que los presentadores no cambien pero, desde fuera, la situación de Jordi González parece crítica, muy crítica.