La artista acudió a laSexta Noche junto a Lolita

La 'dictadura' de la izquierda: la actriz Tina Sainz denuncia el veto que sufrió por ir a la boda de la hija de Aznar

"A mí me llamaron y me amenazaron, y me dijeron que si iba a esa boda iba a trabajar muy poquito y así fue"