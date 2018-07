Gloria Camila deja hundida y en ridículo a María Patiño

María Patiño tiene una nueva enemiga, Gloria Camila. El domingo 29 de julio de 2018, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado cargó contra el programa 'Socialité' y contra su presentadora. ¿Por qué? Por, literalmente, decir "gilipolleces" de la joven.

María Teresa Campos está disgustadísima por la impertinente 'rajada' de Gloria Camila

Es lo que ocurre cuando no hay temas suficientes como para rellenar tantas horas con el mismo tipo de programas, que hay que inventarse lo que sea. Por ello, el 29 de julio de 2018, el programa de Telecinco, ‘Socialité' emitió un ‘reportaje' que analizaba (sin mucho criterio) las expresiones y la comunicación de Gloria Camila cuando hablaba con la prensa.

Desde su cuenta de Instagram y a través de stories, Gloria Camila no dudó en cargar contra el programa de Mediaset:

La ex concursante de 'SV2017' se preguntaba lo mismo que muchos espectadores: ¿Cuál era el valor informativo de esa ‘noticia'?

La joven lo tenía claro:

Muchos de sus seguidores le advirtieron que ella tiene un videoblog en Mediaset y que estaba criticando la empresa para la que trabaja pero ella puntualizó:

No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre.

Y para rematar, cargó contra la presentadora y dejó claro que nunca acudiría a ese programa:

No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para ese programa, porque no me gusta.