Lo nunca visto: Kiko Hernández es censurado en 'Sálvame' por una información demasiado grave

Nueva dosis de manipulación informativa en 'Sálvame'. Al menos, eso parece. El 30 de julio de 2018, se nos vendió que Kiko Hernández tenía la información definitiva sobre Isa Pantoja, algo tan grave que no se podía decir en directo, y no se dijo. Un truco más para enganchar al espectador los próximos días.

Kiko Hernández vende a sus hijas por TV

¿Se acuerdan de cuando ‘Sálvame' dijo que tenía una información que destrozaría la vida de Antonio Tejado pero no dijeron nada hasta que él reconoció que había dos hombres que decían haberse acostado con él? Eso, además de ser homófobo, era el resultado del modus operando del programa: Lanzar cebos, exagerar, invitar a la especulación para luego vendernos humo.

La mencionada estrategia se repitió el martes 30 de julio de 2018. Paz Padilla, la presentadora, dijo que Kiko Hernández tenía la bomba definitiva sobre Isa Pantoja pero que:

Esto es lo más heavy que se ha dado en Sálvame. No sé si Kiko podrá contarlo. Yo no quiero estar. Yo me voy.