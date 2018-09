¡Saltan las alarmas!: Mila Ximénez podría estar a punto de darle la patada definitiva a 'Sálvame'

Es el cuento de nunca acabar: ¿Mila Ximénez va a irse de ‘Sálvame'? Se lleva especulando con ello desde hace meses e incluso años. La colaboradora dice que tira la toalla, desaparece pero siempre vuelve. Eso sí, el 2 de septiembre de 2018, nuevos datos sobre su vida han vuelto a encender las alarmas: ¿La periodista va a dejar la televisión para siempre?

El 2018 no ha sido un buen año para Mila Ximénez. Primero fue Mónica Gil, la supuesta estafadora de los famosos que timaba a la celebrities con negocios inmobiliarios inexistentes y que era íntima amiga de Mila. La periodista habló en directo del caso, asegurando haberse llevado una de las mayores decepciones de su vida al destaparse todo el asunto y que, en un par de ocasiones, Mónica Gil quiso estafarla a ella.

Poco después Mila recibió otro revés. Muy orgullosa, presentó meses antes una nueva aventura profesional: su colección de joyas en colaboración con una importante firma, Marinaro, pero la relación laboral se rompió de malas maneras

A todo esto, hay que añadirle las continúas broncas y polémicas que protagoniza Ximénez a diario en ‘Sálvame'.

Pero parece ser que Mila está haciendo planes profesionales más allá del programa de Telecinco: Ahora va a diseñar complementos para perros y va a ser actriz. No, no es un chiste.

Según informó en exclusiva la revista Lecturas, Mila Ximénez tiene una nueva idea de negocio. La periodista ha avanzado que empezará su andadura como "diseñadora de accesorios para galgos". La colaboradora se siente muy unida a esta raza de perros por su amigo Jorge Javier, que lleva años involucrado adoptando y acogiendo.

Ximénez desea crear conciencia y por eso sus diseños llevarán mensajes tan directos como "no me abandones"

Además, ha confirmado que se subirá próximamente a los escenarios siguiendo los pasos de su amigo Jorge Javier Vázquez. Esto puede dejar entrever que quizás estén preparando un proyecto juntos. Aunque de momento según ha contestado ella misma:

"No, aún no he hablado con él de esto pero confío plenamente en él y haré lo que me diga".