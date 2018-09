El infierno veraniego (y sexual) de Jorge Javier Vázquez

Pobre Jorge Javier Vázquez que ha tenido un mal verano. El presentador quiso relajarse antes de enfrentarse a su abultada agenda otoñal y se fue a las islas Fiji lo que resultó ser una mala idea. Y no sólo eso, en el plano sentimental (o sexual) tampoco le ha ido bien. ¿Por qué lo sabemos? Porque él mismo lo ha contado. Para que luego diga que no le gusta que hablen de su vida íntima.

Ahora que ha adelgazado y se gusta más así mismo, Jorge Javier Vázquez soñaba con deleitar a todos sus fans con fotos suyas en bañador durante sus vacaciones de verano pero no ha sido así.

Mensaje directo a Jorge Javier Vázquez: tú provocas el caos, después no te quejes

El 2 de septiembre de 2018, el presentador de ‘Sálvame' narró su mala experiencia estival en su blog de Lecturas.

Para empezar, el catalán escribió:

Este blog debería estar repleto de fotos mías posando en las playas paradisíacas de Fiji. Pero así como en la primera isla que estuve hacía un frío que pelaba, en la segunda me he podido bañar "na y menos" porque la marea solía estar baja y había unos pedruscos asesinos que imposibilitaban meterse en el agua. Total, que más me hubiera valido quedarme en la piscina de mi casa. Este es el resumen de quince días en el paraíso.