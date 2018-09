¿Quiere saber cuál es la peor serie de la temporada que empieza en televisión?

Este 2018, el FesTVal de Vitoria cumple 10 magníficos años y lo hace, como de costumbre, con un programa cargado con los estrenos más esperados de la temporada. Lástima que el primero de ellos haya sido el de 'El Continental', la gran apuesta de TVE que representa lo peor que ha dado la pública en su la etapa con anterior gobierno.

Un espanto llamado 'El Continental': La nueva serie de TVE

CABREO EN CINCO FASES

Lunes 3 de septiembre de 2018. Llegamos a Vitoria a media tarde y sólo hay una presentación prevista, la de ‘El Continental' (TVE). La primera sensación es la de desconfianza.

Hablamos de un producto creado, escrito y dirigido por Frank Ariza, el temible responsable de productos tan malos (no voy a usar un eufemismo) como ‘Dreamland', ‘Yo quisiera' o ‘Perdóname señor' (su único e incomprensible éxito en Telecinco). Como soy creyente de segundas , terceras y cuartas oportunidades, le doy un voto de confianza a ‘El Continental' y asisto a su rueda de prensa con celo pero con ganas.





Obviamente nos la venden como al crème de la crème de la tele moderna, como una superproducción que va a revolucionar una TVE recién renovada por dentro (aunque esta serie se creó bajo el mandato del gobierno del PP).

A priori, el reparto es abrumador . A la rueda de prensa asisten Michelle Jenner, Álex García, Roberto Álamo, María Hinojosa, Raúl Tejón, Fernando Tejero, Secún de la Rosa, Franky Martín, Manuel Vega, Mª Isabel Díaz, José Larruño, Lucía Guerrero y Christian Sánchez. Pero es que además, en la serie aparecen Antonio de la Torre, Juanjo Ballesta o Paz Vega entre otros.



No es posible que actores de tanto renombre hayan apostado por un mal producto. Sería un error para su imagen y sus carreras. Pues va a ser que sí.

Segunda fase: "¡Qué cutre es esto!".

Por la noche asistimos a la premier y los primeros minutos evidencian lo que me esperaba: en España no sabemos hacer series de época. Todas parecen teatrillos de disfraces. Están mal iluminadas y con un diseño de producción pobre. De momento, la cosa es regular pero hay que seguir la historia.

Tercera fase: "Perdón, pero ¿qué serie estoy viendo?"

Se supone que 'El Continental' está ambientada en los años 20 en Madrid pero podría ser Paris, Londres Dublín. Bueno, más quisiera Frank Ariza. El creador se cree que está haciendo 'Peaky Blinders' y sólo el comparar las dos series es ofensivo.

Cuarta Fase: Frustración.

No entiendo de qué va la historia. No sé quién es quién, de dónde aparecen los personajes y por qué ocurre lo que ocurre. Y para colmo, ni si quiera es visualmente bonita. Es una obra de teatro grabada. Esto no es televisión.

Quinta fase: Cabreo

Llevamos 60 minutos del piloto y es la primera vez en mi vida que lloro en el cine por mera rabia. Sí, soy un intenso pero es verdad. ¿Cómo es posible que Ariza nos la haya vuelto a colar y encima con dinero público? No entiendo nada. No sé de qué va la historia, me importan tres rábanos quién vive y quién muere. Sólo quiero salir de ahí a gritos. No. No soy cruel. O no pretendo serlo.

ARGUMENTAR, NO OPINAR

Lejos de lo que se cree, los críticos no opinamos (o no debemos hacerlo). Nuestra labor es la de argumentar. No conozco al creador de la serie ni me mueve mayor motivación que la de un humilde cronista por lo que voy a especificar y a explicar por qué 'El Continental ‘ es la peor serie del año o de la década (Hasta 'Fugitiva' tenía más gracia).

Primero: El guión no cuenta nada. No hay conflictos, actos o giros. Los personajes no están definidos, son sombras, caricaturas que actúan sin saber por qué. Aparecen y desaparecen por arte de magia. No hay dilemas , intensidad o tensión alguna. La escaleta no sigue una línea clara. Las escenas se intercambian caprochosamente. Tengo la sensación de que Ariza iba escribiendo sobre la marcha, que, de pronto, veía una película que le gustaba y añadía algo de ella aunque no viniera a cuento.

Segundo: La dirección no puede ser peor. Ariza sólo conoce el plano general (pero sin profundidad de campo), el medio y el americano. No sabe hacer planos detalle, no hay intimidad ni narrativa audiovisual alguna. Deja la cámara puesta y se va a comer. Ni si quiera hay racord en la iluminación de las escenas.

Tercero: El creador de ‘El Continental' desconoce lo que es la elipsis. La cámara sigue a los personajes por largos paseos hasta que abren una puerta, por ejemplo, cuando eso se soluciona en un segundo en la sala de edición. Pero, por otro lado, se olvida de contarnos quién es quién, cuáles son las relaciones entre ellos, qué les motiva, a qué se dedican o qué es lo que está pasando. El autor da por hecho cosas que él sabe pero que nosotros no. No se piensa en el espectador en ningún momento.

Cuarto: Lo que convierte ‘El Continental' en una mala serie no son sus defectos sino sus pretensiones. Creo que tienen buenas intenciones, que han trabajado duro pero se la toman en serio y eso es lo peor que pueden hacer. Al final todo acaba siendo un sinsentido. Es como ver a los Teletubbies atracando bancos y matando gente. Una pesadilla absurda.

Última anotación: Frank Ariza se me antoja un José Luis Moreno del siglo XIX. Un misterio. ¿Visionario o vendehúmos? No entiendo su poder de convocatoria ¿Quién acepta y compra proyectos así? ¿Por qué tiene tantas series vendidas o en producción cuando ha demostrado que no sabe hacerlas (o que le cuesta)? ¿Por qué actores de tanta popularidad y nivel le siguen a dónde sea? ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¿Soy yo el que está equivocado? No sería la primera vez pero me niego a ver el traje nuevo del emperador por mucho que los demás se empeñen en que existe.