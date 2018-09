Chicote, amenazado e insultado por su nuevo programa: "Me dijeron que irían a por mí si hacía esto"

Chicote muta en Jordi Évole. Esa es la primera impresión que puede dar '¿Te lo vas a comer?' , el nuevo programa de laSexta que se presentó el 5 de septiembre de 2018 durante el FestVal de Vitoria 2018. En el formato, el cocinero y presentador de ‘Pesadilla en la cocina' se dedica a denunciar abusos e injusticias del sector de la alimentación.

Antes de empezar, un apunte: Si Alberto Chicote es una estrella es porque lo merece, tanto como profesional como persona. No es peloteo, es pura observación. Yo le conocí hace cinco años, presentando ‘Pesadilla en la cocina' aquí, en el FesTVal de Vitoria y era un tipo campechano y directo que no entendía muy bien el mundo de la tele. Ha llovido mucho desde entonces y sigue igual. Acabo de cruzármelo por la calle, me ha reconocido y charlado conmigo como hace cinco años. Conmigo y con cualquiera que quiera hacerse una foto con él.

Dicho esto, la evolución que ha dado Alberto Chicote con su nuevo proyecto en laSexta. Aquí Chicote deja su papel de cocinero para hacer las veces de periodista.



Mezclar alimentación, denuncia y Chicote es algo que funciona en La Sexta.

ha explicado Mario López, Director de Antena LaSexta. Por su parte, Alberto Chicote recalcó que buena parte de la esencia de este programa, y por lo que se siente tan orgulloso, es por meterse donde no les habían llamado.

Tenemos que darle voz a quienes lo están pasando mal por estas circunstancias.

Pero es que hablamos de temas como los caterings ilegales, denuncias por mala alimentación en residencias de ancianos y hospitales... Cuestiones cotidianas y peligrosas que han metido a Chicote en más de un lío

El cocinero de hecho ha reconocido en la rueda de prensa que:

A mí me han llamado y me han dicho: ‘Si haces esto voy a ir a por ti' y aún así lo he hecho y estoy muy orgulloso.

Y es que en el adelanto de diez minutos que nos pusieron durante la presentación se ve perfectamente la tensión que ha vivido Chicote durante la grabación. Como le atacan, insultan e incluso se forma una manifestación en su contra en una residencia de ancianos.

Según Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo, el objetivo del programa es hacer ruido y levantar ampollas, "que se hable del programa y que a partir de su emisión ocurran cosas. A determinadas personas no le va a gustar las cosas que se muestran pero es la realidad".

¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo deberían hacerse? Y, la más importante, ¿por qué no están haciéndose bien? La respuesta a todas estas preguntas nos las dará Alberto Chicote en seis capítulos que se emitirán próximamente en laSexta.