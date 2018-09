Descubra el mal rollo que hay entre los concursantes de 'Masterchef Celebrity 3' tras las cámaras

El 6 de septiembre de 2018, dentro del marco del FesTVal de Vitoria 2018 se presentó la tercera temporada de ‘MasterChef Celebrity' (que se estrenará el domingo 9 de septiembre de 2018 a las 22.00 horas en TVE). Fue sin duda la rueda de prensa más divertida y tensa en lo que llevamos de festival.

La presentación fue abierta al público y a ella asistieron Toñi Prieto- Directora de entretenimiento de RTVE-, Macarena Rey -CEO de Shine Iberia- , Eva González-presentadora del programa-, los jueces habituales del show- Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez.

El jurado de 'MasterChef Celebrity' confiesa todo lo que dará de sí el programa



Pero lo impactante fue ver allí a todos los concursantes de este año: Paz Vega, Jaime Nava, Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo, Xuso Jones, María Castro, Paula Prendes, Dafne Fernández, Iván Massague, Santiago Segura, Óscar Higares, Ona Carbonell, Carmen Lomana y Antonia Dell'Atte.

Ya le gustaría a cualquier reality de famosos tener un casting así, repleto de personajes tan diversos, populares y respetados.

La rueda de presna fue simplemente genial. Mario Vaquerizo se perdía en sus discursos caóticos, Boris Izaguirre montó su propio show, Santiago segura se reveló como el más competitivo y cínico de todos y descubrimos el mal rollo que existía entre Carmen Lomana y Antonia Dell'Atte.

Sí, las dos divas de esta edición no se soportan y se nota. Por el trailer que vimos ya supimos que durante las grabaciones, ambas mujeres no se llevaban muy bien, algo que se comprobaba cuando las veías en persona. Cuando la ex mujer de Alessandro Lequio hablaba, por ejemplo, Lomana apartaba la mirada, se tocaba las uñas y ponía cara de asco.

Luego, durante las entrevistas en corrillos, ambas (entre la seriedad y la broma) confirmaron su mal rollo. De hecho, Dell'Atte llegó a decir que lo suyo con Lomana era una guerra de divas hasta que Carmen se dio cuenta "de que no era una diva".

Decir que esta nueva temporada de 'MasterChef Celebrity' tiene una pinta estupenda. Los concursantes se enfrentarán a numerosos retos y descubrirán nuevos sabores, texturas y técnicas. Cocinarán sobre los railes en el tren Al Andalus, y también surcarán el Mar Mediterráneo con MSC Cruceros. Además, en las pruebas por equipos recorrerán parte de España buscando los mejores productos nacionales en lugares como la catedral de León o el Teatro Real de Madrid.

Toñi Prieto, Directora de entretenimiento de RTVE, se ha atrevido a decir que esta va a ser la mejor edición de todas. Con invitados especiales como Los Javis, José Mota o Alaska apuestan porque Masterchef Celebrity 3, un programa de entretenimiento de calidad como ellos han calificado, emocione y haga reír a todos sus espectadores.

Como novedad, Bibiana Fernandez y Anabel Alonso, concursantes de la anterior edición, protagonizarán Los Retales', una mesa de debate semanal cargada de humor tras el programa.

Internet y las redes sociales seguirán siendo, además, una pieza clave este año. Cabe destacar que la edición pasada fue una de las más comentadas en las redes. Mucho que ver con esto tuvieron los directos en Facebook, que se emiten una hora antes del programa, y con los que podremos contar otro año más.

Una muestra más del éxito del programa, fue la apertura hace 4 meses del Restaurante Masterchef que tras su descanso veraniego, vuelve a abrir sus puertas para acercar la experiencia del talent culinario a los espectadores. Cada semana los comensales que acudan podrán degustar algunos de los platos cocinados por los aspirantes en el último programa emitido.

Semana a semana, trabajarán bajo presión y a contrarreloj para hacer platos de autenticas estrellas Michelín y todo por una buena causa. El ganador será premiado con 75.000 euros que serán donados a la ONG que elija.