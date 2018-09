Lo que nadie cuenta del FesTVal 2018: ¿Qué famosos fueron los más desagradables? ¿Quiénes se llevan a 'matar' detrás de las cámaras?

Este 2018, el FesTVal de Vitoria ha cumplido 10 años de vida y durante la semana del 3 al 8 de septiembre, el certamen televisivo más importante de nuestro país celebró su aniversario por todo lo alto y con los estrenos más jugosos de la temporada. ¿Qué pasó entre bambalinas?

El FesTVal de Vitoria es la fiesta de la tele, la reunión anual más importante y necesaria de los profesionales de la industria. Durante una década se ha establecido como un referente y un escaparate fundamental en el que las cadenas y plataformas presentan sus caballos de batalla para la temporada y se enfrentan a los medios.

Este 2018 ha sido especial y no sólo por el aniversario. El catálogo de productos presentados no ha estado mal aunque el primero de ellos, ‘El Continental' ha marcado el rumbo de todo el certamen. Y es que la serie de TVE era tan mala, pero tan mala, que cualquier cosa que se viera después parecía una obra de arte.

Un espanto llamado 'El Continental': La nueva serie de TVE

También ha habido polémicas (la rueda de prensa de Movistar + presentando a sus cómicos), expectación política (TVE y su nueva direcció ) e incluso enfrentamientos entre famosos.

Vamos a ir por partes y a destacar lo más relevante que ha dado de sí el FesTval de Vitoria 2018.

LO MEJOR: ‘Matadero' de Antena3. Es la serie más valiente que hemos visto en mucho tiempo, otro ejemplo más de lo alto que está el listón en Atresmedia. Vale que deberían pagar derechos de autor a 'Fargo' porque la nuestra es una copia descarada de la ficción producida por los Cohen, pero lo bueno es que Diagonal TV ha sabido españolizar la trama y convertirla en una locura cañí, un torbellino de violencia, jamón y prostíbulos de carretera que , desde ya, es una obra de culto. Lo peor, sin embargo, son los 70 minutos de duración, unos diálogos demasiado literarios y algunos actores que no están a la altura. Aún así, después de ‘Fariña', esta es la mejor propuesta de nuestra tele en décadas.

'LO PEOR:El Continental', obviamente. La obra dirigida, escrita y producida por Frank Ariza (‘Dreamlad', ‘Perdóname señor') es una estafa, una burla al contribuyente. No sé muy bien qué tratos tiene este señor con los directivos de las cadenas y por qué sigue trabajando pero si en Mediaset, Paolo Vasile quiere pagarle, perfecto. Eso sí, cuando hablamos de TVE ya es otra historia. Es que no se trata de un producto malo o torpe, hablamos de la peor serie de la historia de la televisión. Un despropósito. Y no, no es un ataque contra Ariza (no le conozco de nada), es un ataque contra los señores (o señor) del ente público que le han contratado.

NI FRÍO NI CALOR: 'Presunto culpable', de Antena3. Es la gran apuesta de la cadena para este otoño y no es que sea mala es que, como decíamos antes, Atresmedia ha puesto el listón tan alto en las series que le exigimos mucho y esta no está al nivel. Es un producto visualmente perfecto pero el piloto se queda corto en trama. Le falta locura y sorpresa.





MAYORES POSIBILIDADES DE ÉXITO: Segunda temporada de ‘Estoy vio' (TVE) y ‘Masterchef Celebrity 3' (TVE). La primera regresa mejor incluso de cómo se fue. La gran sorpresa de ficción de la pública vuelve emocionante, perfectamente hecha y sin avergonzarse de lo que es. Por otro lado, el concurso culinario de La1 promete una de sus mejores ediciones, apoyándose en un casting de famosos increíble.

MEJOR ACTOR: Pepe Villuela (‘Matadero') y Javier Gutiérrez (‘Estoy vivo).





MEJOR ACTRIZ: Susi Sánchez y Elvira Mínguez por ‘Presunto culpable' . Son un tesoro nacional. Punto.

PEORES ACTORES: Todos los de ‘El continental ‘ y eso que tiene el mejor casting del año pero están tan mal dirigidos que no pueden hacer nada (doy por hecho que el rodaje ha sido un infierno).

LA POLÉMICA: La rueda de prensa de Movistar+ que presentaba a sus cómicos más destacados. El problema era ver a 17 hombres y a sólo dos mujeres (Valeria Ros y Patricia Conde). Pero eso no era lo más repulsivo, sino el hecho de que ellos (casi todos mayores de 40 años) iban con pantalones cortos por la rodilla y ellas con otros pero mucho más diminutos. En la cadena se defienden con que no encuentran mujeres cómicas. Puede ser. Lo grave es que nadie se diera cuenta de que la foto de presentación iba a ser polémica.

LO MÁS MACHISTA: Bigote Arrocet y Poti en la gala de clausura del FesTval. Nos quejamos de la falta de equidad de Movistar pero lo del novio de María Tersea Campos y el coreógrafo de ‘OT' fue de traca. Sucedió en la fiesta después de la gala, en una especie de concierto muy barato en el que ambos babeaban mientras que una cantante 30 años menor recitaba estrofas del estilo"trátame como una perra". Terrible.

LO MÁS LOCO: Vicky Larranz, también en la post gala. La ex cantante de ‘Olé Olé' se marcó un playback con la voz de Marta Sánchez. Es cierto.

LO MÁS PESADO: La gala de clausura. Este año quisieron festejar por todo lo alto los diez años del FesTVal y para ello se celebró la ceremonia última en un polideportivo. Se quiso tirar la casa por la ventana pero no funcionó. El público pagó 29 euros por ver un espectáculo demasiado largo y tedioso (aunque con momentos gloriosos y emotivos), por pagarse su propia comida y bebida (eso sí, los VIPs tenían barra libre ) y por un concierto post- gala en el que cantaban los Supersingles, Karina o ViKy Larranz entre otros. Muy triste.

LOS MÁS SIMPÁTICOS: Como siempre, Alberto Chicote. También destaco la elegancia de Miguel Ángel Muñoz (‘Presunto culpable') al hablar con los medios y esquivar las preguntas sobre su supuesta relación con Ana Guerra (‘OT 2017').

LOS MÁS DESAGRADABLES: Santiago Segura (Masterchef Celebrity'), como siempre, gracioso pero engreído. David Broncano (‘La Resistencia) estaba demasiado seco, al igual que Patricia Conde.

LO MÁS INTERESANTE: '¿Te lo vas a comer?' (laSexta). Chicote muta en Jordi Évole y se convierte en un reportero intrépido a la caza de irregularidades gastronómicas. El tráiler nos dejó con ganas de más.

LAS MEJORES RUEDAS DE PRENSA: La de ‘Masterchef Celebrity' , que enfrentó a todos los concursantes con el público y con la prensa, dejando momentos memorables y divertidísimos. Y, como siempre, la de Canal Cocina, que invitó a los periodistas al mejor de los caterings para celebrar su 20º aniversario y presentar ‘Guardianes de tradición', una nueva producción propia protagonizada por importantes sagas familiares del mundo de la hostelería española. Cómo me gusta este canal y cómo me gusta su trato con los medios.





PELEA DELANTE Y DETRÁS DE LAS CÁMARAS: Antonia Del' Atte y Carmen Lomana no se soportan. Esto es algo que se ve ya en ‘Masterchef celebrity' y que se confirma cuando hablas con ellas por separado.

LO MÁS FRIKY: El maquillaje de Andrés Velencoso en ‘Velvet Colección' . ¿A qué vienen esa raya en el ojo y esa palidez casi de ultratumba?