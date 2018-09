El exmarido de Belén Esteban le arruina la boda antes de tiempo: "Yo me casé sin hacer negocio"

Belén Esteban se va a casar y ha asegurado que no va a vender la exclusiva de la boda. Mentira porque, en cierta manera, ya lo está haciendo. Es de esto de lo que la ha acusado su ex marido, Fran Álvarez en ‘Viva la vida'.

Sucedió el domingo 9 de octubre de 2018 en Viva la vida, un día después de confirmarse la boda de la colaboradora de Sálvame con Miguel.

En una entrevista con Aurelio Manzano, Fran Álvarez dijo ser sincero cuando declaró que:

La veo bien, feliz y contenta. Me alegro y enhorabuena por su futura boda

Nunca he sido una persona rencorosa. Me alegro siempre de las cosas buenas que le pasan a los demás, de las malas no.

Acto seguido, Álvarez explicó por qué no vendieron la exclusiva de su boda a ninguna revista.

Yo me casé sin hacer negocios. En ese momento nos queríamos y ya está De aquí al 22 de junio... hay ya un Lecturas y un Deluxe de por medio. Todavía lo que queda

¿Cuánto podrá llegar a ganar Belén Esteban con la exclusiva de su boda?

Y es que, efectivamente, un día antes la mal llamada 'Princesa del pueblo' aseguró que no iba a vender la exclusiva de la boda, algo curioso teniendo en cuenta que esta mujer solamente vive de vender su vida. Y tal y como apunta su ex, ya ha empezado a comercializar con el enlace.



Aurelio Manzano comentó entonces que siempre que Belén rompía con sus parejas, se sentaba en el Deluxe para contarlo y le preguntó a Álvarez:

¿Cómo te sentaba que hablara?

Él respondió:

Ella hacía caja y los demás a verlas venir. Si me quieres proteger, no me expongas. Una vez que te casas ya no eres tú, eres el marido de.