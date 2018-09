¿Por qué nadie dice que Kiko Matamoros y Makoke nos están tomando el pelo?

El repentino divorcio entre Kiko Matamoros y Makoke no es creíble. Es mucha casualidad que anuncien la separación 10 días antes de que ella entre en ‘Gran Hermano VIP'. Y no sólo eso. Da la sensación de que está todo programado. De momento no dan explicaciones ¿será porque no hay suficiente dinero de por medio?

¿De qué viven Kiko Matamoros y Makoke? De comercializar su vida. Por eso son famosos. Es por ello que no es alocado pensar que de su divorcio también. No dudamos (O sí. Da igual) de que la pareja se haya separado un año después de casarse. De lo que sí estamos casi seguros es de que la forma cómo están llevando la ruptura obedece a acuerdos laborales.

Kiko Matamoros reaparece en 'Sábado Deluxe' y la lía parda

Kiko sí ha hablado pero tampoco ha dicho gran cosa:

Es cierto que Makoke es la que ha dado el paso. Me separo con las ilusiones agotadas y rotas pero queriéndola mucho y reconociendo que ha sido la mujer de mi vida. Aunque solo sea por respetar lo que existió ente nosotros y la felicidad que nos hemos dado nos merecemos tener una ruptura civilizada e intentar hacernos el menor daño posible. Cada vez había más distancia y menos cosas en común. Ha habido principalmente un desgaste de la convivencia. De verdad, que el motivo no es un hecho puntual. No hay terceras personas, desgraciadamente, no hay terceras persona.

Pero lo peor sucedió el 8 de septiembre de 2018 cuando Makoke acudió a su programa habitual, ‘Viva la vida' y no hizo más que esquivar las preguntas de su presentadora, Toñi Moreno, quien terminó por enfadarse con su colaboradora. Fue vergonzoso.

Hay que pensar en la estrategia. El 13 de septiembre comienza ‘GH VIP' con Makoke a la cabeza. Estando con Kiko matamoros, la rubia vale menos que separada. Su participación en el reality va a dar muchísimo más juego ahora que antes y estamos convencidos de que la ex parejita va a lucrarse de lo mismo. Y no sólo ellos. Mucho están tardando los hijos de Matamoros (Diego y Laura) en hacerse un ‘Deluxe'.