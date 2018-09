Confirmado: Vasile no puede ni ver a Carmen Alcayde

Ya está claro que, por alguna razón que no sabemos, Carmen Alcayde ya no es bienvenida en Telecinco. Un año más no la han llamado para colaborar en los debates de ‘Gran Hermano VIP' y ya es la segunda vez. Asi es Paolo Vasile. Un día te lo da todo y al siguiente te lo quita.

Entrevista PD a Carmen Alcayde

La que fue presentadora de 'Aquí hay tomate' llevaba 12 años colaborando para el debate de ‘GH' en todas sus versiones (la anónima y la VIP) pero ya en 2017, no la invitaron como colaboradora del reality. La razón la explicó ella misma en redes sociales.

A todos los que me preguntáis si estaré esta noche en el debate de 'Gran Hermano', la respuesta es no. Gracias por tantos años de fidelidad y por divertiros conmigo. Ni os imagináis lo mucho que me habéis dado

Es decir, no la habían invitado, algo ha vuelto a ocurrir en 2018, con ‘GH VIP'. A dos días del estreno del programa, en una entrevista a Vanitatis, Alcayde confirmó que:

No me han llamado. Si me llaman para los debates lo consultaría con Telemadrid pero me encantaría estar. Nunca me han ofrecido participar en ningún tipo de reality. El día que alguien me lo proponga tendré que plateármelo.

Hay que recordar que en el verano de 2017, Alcayde también se fue repentinamente del programa en el que empezó a participar, 'Me lo dices o me lo cantas'. Hubo rumores de que en la cadena no querían a la colaboradora y que por eso el programa había sufrido tantos retrasos en su grabación pero la productora del concurso, Fremantle Media,, que los motivos de la salida de Carmen (como la de Corina Randazzo) habían sido meramente personales.

Pero mientras que en Mediaset ya no la quieren, a Carmen Alcayde aún le queda Telemadrid, puesto que lleva meses presentando ‘Aquí hay madroño' junto a David Valldeperas. Algo es algo...