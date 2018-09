La venganza de Bustamante: pone a parir a su examigo Poty y a Paula Echevarría

Bustamante ha estado majo con los medios de comunicación. No es un chiste. Es real. Sucedió el 12 de septiembre de 2018 y lo vimos en ‘El programa de Ana Rosa'. En plena rueda de prensa, el cantante se sinceró y respondió a todo lo que se le preguntó: Su ex mujer, Paula Echevarría, y el motivo por el que ya no se habla del que fue su mejor amigo, Javier 'Poty' Castillo.

¿Sabes para qué llamó Bustamante personalmente a Miguel Torres?



Sucedió durante un acto publicitario, el cantante se confesó ante periodistas de distintos medios, Bustamante comenzó hablando de su relación rota con Javier 'Poty' Castillo, el famoso coreógrafo de ‘OT' al que le unía una gran amistad.

Pocos días antes, se supo que algo no iba bien entre ambos amigos cuando Bustamante decidió dejar de seguir a Poty en la redes sociales y este último se enfrentó violentamente a la prensa cuando le preguntaron por el asunto.

Pero en esta ocasión, Bustamante (y contra lo que viene siendo normal en él) ha sido el ‘majo' y el que ha contado la razón real de su enemistad con el coreógrafo.

Hay personas con las que en una etapa de tu vida estás casi todos los días y luego van desapareciendo. Y sí, ya no lo sigo en redes sociales, pero es que cuando alguien pone cosas que no me gustan, les dejo de seguir sin que haya ningún problema.

Parece que su amistad con Poty está finiquitada y su relación con Paula Echevarría también. El cantante cántabro, de 36 años, lleva bien su soltería y el que su ex, Paula Echevarría, haya encontrado el amor con el futbolista Miguel Torres:

Soy consciente de que esa relación lo tenía todo para ser un plato morboso, pero me dio igual cuando me enteré. No sentí nada, absolutamente". "Solo quiero que la madre de mi hija sea feliz porque así lo será también Daniella.

Además, el cantante confesó que cuando Paula y su nueva pareja, Miguel Torres fueron captados por las cámaras

"a lo mejor en esos momentos yo estaba viviendo una relación más pasional y más discreta. Otra cosa es que yo lo cuente. Necesito tiempo para anunciar algo así a los cuatro vientos".

'Busta' dejó claro que no tiene una relación con la bailarina Yana Olina y dice ser feliz con su soltería:

"Yana es maravillosa, le tengo un cariño especial, pero no tengo relación con nadie. Estoy soltero

Está bien que Bustamante se muestre así de generosos con su vida personal. Eso le ayuda con su imagen pública. Problema: Que mañana se le olvidará y volverá a atacar a los paparazzi. Una lástima.