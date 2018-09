Repelús y asco ante el cambio físico de las Campos: "Lo hacen todo por la pasta"

Lo de las Campos ya da pena. El 12 de septiembre de 2018, se emitió un especial de su reality en Telecinco en el que Terelu y su hermana se sometían a la cirugía plástica. Después durante un debate en directo ambas descubrieron su nuevo aspecto y, la verdad, no convencieron demasiado.

Terelu Campos Vs. Carmen Borrego: El Combate



No parece muy lógico que una persona que se ha sometido recientemneta a la operación de un tumor cancerígeno en el pecho se haga retoques estéticos. Puede que por ello, Terelu Campos parezca casi igual que antes de ‘retocarse'.

La hija mayor de María Teresa Campos apareció el miércoles 12 de septiembre de 2018, tras un especial de ‘Las Campos', con su nuevo aspecto. En realidad, lo llamativo fue verla con el pelo corto y rubio. Un peinado que recordaba al que llevó hace seis años después de someterse a quimioterapia.

En cuanto a su cara, sinceramente, Terelu parecía mejor maquillada que de costumbre. Punto. Eso sí, en plató-en el debate especial conducido por Carlota Corredera- todo el mundo aplaudió su cambio. Hasta Belén Esteban lloró de emoción... ¡Cuánto teatro!

Carmen Borrego, sin embargo, sí parecía más cambiada. La menor del clan se ha sometido a una lipoescultura y liposucción de cuello y barbilla, para eliminar su famosa papada, una cirugía de párpados o una reconstrucción de su dentadura.

Pero, obviamente, el programa no estuvo exento de polémica. La

abogada Paloma Zorrilla se enfrentó en directo con Terelu cuando le dijo:

14 días no son los suficientes días para apreciar un cambio después de una operación. Lo hacen todo por la pasta .

Terelu, cabreadísima contestó:

Yo vendo lo que me da la gana, cuándo me da la gana y dónde me da la gana. ¿Lo tienes claro?