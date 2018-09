Gloria y hundimiento: cinco famosos destrozados por Paolo Vasile después de exprimirlos al máximo

Carmen Alcayde ha sido la última pero no la primera. En Telecinco se alcanza la gloria muy rápido pero te pueden hundir sin previo aviso. Repasemos cinco casos en el que sus protagonistas fueron mimados por Paolo Vasile (Ceo de Mediaset) pero que, de un día para otro (y de diferentes maneras) les humilló.

Paolo Vasile es un visionario. Eso nadie lo duda. El 'jefázo' máximo de Mediaset España controla cada departamento de su empresa y ha creado un modelo televisivo rentable, líder y, para bien y para mal, único. Es un animal para los negocios y en las distancias cortas es un alguien accesible, divertido y muy culto.

Pero el italiano también tiene fama de impulsivo, de ser alguien de blancos y negros, de filias y fobias, de adorarte y después darte la patada.

Hay muchos ejemplos de personajes que han pasado por Mediaset, que han conocido la gloria pero que luego, sin previo aviso, o bien han recibido la patada o han sido relegados al banquillo.

CARMEN ALCAYDE

La que fue presentadora de 'Aquí hay tomate' llevaba 12 años colaborando para el debate de 'GH' en todas sus versiones (la anónima y la VIP) pero ya en 2017, no la invitaron como colaboradora del reality, algo que ha vuelto a ocurrir este 2018 en ‘GH VIP'.

Hay que recordar que en el verano de 2017, Alcayde también se fue repentinamente del programa en el que empezó a participar, 'Me lo dices o me lo cantas'. Hubo rumores de que en la cadena no querían a la colaboradora y que por eso el programa había sufrido tantos retrasos en su grabación pero la productora del concurso, Fremantle Media,, que los motivos de la salida de Carmen (como la de Corina Randazzo) habían sido meramente personales. Sinceramente, y visto lo visto, lo dudamos.

PILAR RUBIO

¿Alguien se acuerda de la época en que Pilar Rubio se vendía como la reina de Telecinco? La obsesión de Vasile por la ex colaboradora de ‘Sé lo que hicisteis... ‘ (laSexta) hizo que se convirtiera en chica para todo en Mediaset: Presentó programas de prime-time de mucho renombre (‘Mira quién baila') la convirtió en(mala) actriz con ‘Piratas' e incluso le dio las Campanadas. Pero llegó 'OT 2011' , todo un fracaso de público y crítica y ahí se acabó el idilio.

Este el ejemplo máximo del proceder de Mediaset (o de Vasile): Ver a alguien que triunfa en la competencia, ofrecerle un pastizal y un contrato de un par de años, explotarle y adiós. Que tiemble Paula Echevarría.

MARÍA TERESA CAMPOS

Sí, la matriarca de las Campos sigue en Mediaset pero ¿a qué precio? Recordemos que en T5, María Tersa se convirtió durante décadas en la reina de las mañanas pero A3 le ofreció más dinero y se fue. Vasile fichó a Ana Rosa Quintana en su lugar y Campos incluso llegó a insultar al italiano en directo desde la competencia (le llamó "gilipollas al que no quieren en su país").

¡Brutal recopilatorio de los enemigos de Mª Teresa Campos!: Desde Ana Rosa a Jorge Javier

Pero María Teresa regresó a T5 jusnto a sus hijas. Durante años le fue bien con ‘¡Qué tiempo tan feliz! Pero se la quitaron de en medio en cuanto la audiencia bajó. Y después, la nada. Campos lleva mucho diciendo que Vasile le ha prometido un programa propio nuevo pero no llega. Sólo la vemos haciendo el ridículo en el reality con sus hijas. ¿Es una venganza?

JORDI GONZÁLEZ

¿Qué está pasando con Jordi González en Telecinco? Hubo una época en el que era el chico para todo en Mediaset. No se le resistía ningún género. Te hacía 'La Noria' y discutía de política, como se encargaba de 'GH VIP o hablaba con los muertos en 'Más allá de la vida'. Pero se ha pasado un año sin trabajar. Le vimos fue en 'Mad in Spain', un programa que, en 2017, no funcionó y hasta 2018, nada.

Jordi regresó en verano de 2018 con ‘Hechos reales' y, de nuevo, un fracaso absoluto. Pero, dejando de lado los 12 meses que le ha tenido Paolo Vasile sin trabajar (aunque cobrando, porque tiene contrato de cadena), lo más preocupante para el presentador es que le han quitado un programa históricamente suyo: 'GH VIP' ya que este año lo presentará Jorge Javier Vázquez, junto a Sandra Barneda en los debates.

Pero hace poco, Telecinco mandó una nota diciendo que está preparando un programa para Jordi González porque "es uno de los suyos". Esa necesidad de explicarse, de decir que no pasa nada es lo que mosquea. ¿Le harán lo mismo que a María Teresa Campos?

MERCEDES MILÁ

En realidad, a Mercedes Milá nadie la hunde o la humilla, menuda es. Pero también es verdad que su caso es extraño. Era la reina de Mediaset, una de las razones por las que ‘GH' era imparable pero tras 15 años al frente, Milá se cansó.

Ella misma ha dicho que quería dejarse querer, saber que Vasile estaba interesado en ella y le pidió más dinero pero no salió bien.

Vasile sustituyó a Milá por Jorge Javier Vázquez en ‘GH' (gran error) y a ella le dio un diminuto programa de libros en la TDT hasta que la catalana, cansada se fue y fichó por Movistar.

Y ADEMÁS...

A esta lista también podemos añadir a Adriana Abenia ('Sálvame'), Javier Ruíz (Las Mañanas de Cuatro) o Marta Fernández...