Isabel Pantoja revienta Telecinco y deja a Mila Ximénez como una cobarde

Ha sido historia de la televisión. Isabel Pantoja ha llamado a ‘Sálvame' este 13 de septiembre de 2018 y ha subido el pan. En una improvisada y larga entrevista, ha ocurrido de todo pero los espectadores nos hemos quedado impactados con el cambio de opinión de Mila Ximénez.

La gran enemiga de Isabel Pantoja se ha bajado los pantalones y ha terminado siendo amiga de la tonadillera. Muy triste.

Jorge Javier a Isabel Pantoja "Prefiero estar en la mierda que a su lado"

Correrán ríos de tinta sobre esta entrevista. De lo mejor que ha dado la TV en años. Isabel Pantoja llamó a Sálvame para defenderse como madre y decir que prefiere que su hija esté en ‘GH VIP 6' que en otra parte porque "así saben dónde está en todo momento"

Pantoja se enfrentó a todos y se los metió en el bolsillo. Carlota Corredera, la presentadora, no sabía dónde esconderse pero terminó aceptando una invitación de Isabel para visitar Cantora, y claro, Carlota encantada.

Todo fue un esperpento. Chelo García cortés (antigua amiga de Pantoja) iba disfrazada de Amy Whinehouse y se acobardó ante la llamada. Ni rastro de todo lo que ha dicho la periodista durante los últimos años sobre la familia Pantoja.

Otro gran momento fue cuando Terelu, intentando rascar de dónde podía. Le pidió a la cantante una entrevista exclusiva para el "final de una carrera". ¿Estaba diciendo que su madre, María Teresa, se va a jubilar por fin?

Pero lo más fuerte fue cuando Pantoja se enfrentó a Mila Ximénez. Esta ha sido conocida siempre como el azote de la tonadillera, su mayor enemiga, y sin embargo, Mila, que siempre va de valiente, chula y sincera, reculó ante Isabel y terminaron siendo tan amigas.

Lo escandaloso es que segundos antes, Isabel dijo que el vídeo de Jorge Javier Vázquez insultándola en directo (de hace dos años) "ya lo ha visto un juez", lo que podemos interpretar como que le ha demandado.

Y es curioso que Pantoja vaya a demandar a Vázquez y sus compañeros le hagan la pelota a la cantante. Y más escandaloso es lo de Mila porque sí, lo que hizo fue adular y acobardarse ante la que fue su enemiga.

Isabel desarmó a Ximénez asegurando que ellas" no se conocen de nada", que sólo se han visto una vez en la vida y que la periodista no tiene ningún derecho a criticarla de esa manera.

Al principio, Mila se enfadó pero no tardó un minuto en decir cosas como:

Te doy la razón con respecto a Dulce porque creo que ha secuestrado a tu hija y encima me ha demandado.

No me gusta que hables como desde un púlpito pero creo, de verdad, que eres buena persona.

He hecho una entrevista a tu hija y se me saltaron las lágrimas porque nunca he visto a una niña hablando con tanto amor de su madre y de su hermano.