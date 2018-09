Brutal arranque de 'GH VIP 6': de la 'extraña' cara de Jorge Javier a los animales encerrados

No llevaba ni una hora de duración cuando quedó claro que 'GH VIP 6' era la mejor edición de la historia del concurso. La primera gala (emitida el 13 de septiembre de 2018 en T5) fue una locura inmoral pero tronchante, plagada de personajes desquiciados y un Jorge Javier Vázquez pletórico. Eso sí, nos esperan 3 meses de escándalos , polémicas y multas.

¿YA HAY UNA FAVORITA?

Empezó entrando en la casa Oriana Marzolli y, a priori, muchos dimos por hecho que la ex tronista de ‘MyHyV' iba a ser la gran favorita de este año. Es el perfil de concursante que siempre gana (polémica, guapa y ‘choni') pero eso fue al principio. Y es que , tras ver el desfile de todos los concursantes de este año, cualquiera puede hacerse con el maletín (unos más que otros pero casi todos dan un ‘perfil genial para un reality).

Además del casting, el gran acierto de este año es la casa, completamente asilvestrada, de estilo rural, sUcia y lleva de vegetación. Los concursante se pasaron la gala limpiando y ordenando, algo que le dio ritmo a la gala.

ANIMALES ENCERRADOS

Por otro lado, hubo polémica por meter dentro a todo tipo de animales: desde a un burro a gallinas e incluso una vaca. ¿Pero qué pintaba ahí encerrada una avestruz o una llama? Por mucho que se nos prometiera que iban a estar todos muy cuidados por un equipo de veterinarios, era incómodo verlos ahí. No son animales domésticos, no es comprensible que tengan que formar parte de ese espectáculo. De verdad que era innecesario, sobre todo porque ese no es el sitio idóneo para algunos de ellos.

CONCURSANTES ‘SORPRESA'

Tras Oriana, entró Tony Spina, su ex. El que fue ‘superviviente' apareció como concursante sorpresa, algo que también fueron Miriam Saavedra y Techi. La primera llegó como ‘enemiga' de otra de las participantes, Mónica Hoyos (ambas estuvieron con el peor presentador de la historia, Carlos Lozano), y la segunda fue fichada por estar relacionada con Chabelita, ya que salió con el hermano de esta (Kiko Rivera) y con su exnovio (Alberto Isla).

MAKOKE VA DE DIVA

Makoke fue la ‘estrella' de la noche, o eso querían que pensáramos. Recordemos que (oh, casualidad), diez días antes se anunció que ella y Kiko Matamoros se iban a divorciar. Encima, un día antes del estreno de ‘GH VIP', el colaborador de ‘Sálvame' confesó haberle sido infiel a su esposa, y lo hizo para que ella entrase en la casa con ventaja, en el papel de víctima.

DESCUÍDOS Y SORPRESAS



Pero los dos platos fuertes del concurso son Aramís Fuster y Ángel Garó. Ambos son unos desquiciados de manual, engreídos y con ansia de protagonismo. El cómico se contuvo (de momento) pero la entrada de Aramís fue triunfal, con ‘descuido genital' incluido. Maravillosa.





Por otra parte, Suso Álvarez vuelve al que fue su hogar hace tres años estrenando así su tercer reality en Telecinco. Otro que promete dar mucho juego.

Nos ‘enamoramos' perdidamente de ‘El Koala' (que puede dar la sorpresa este año) y tenemos interés en ver qué tiene que contar Darek, el que fue novio de Ana Obregón.

Y por último, los semi-desconocidos Verdeliss (que entró embarazada y va en plan Sor Citröen), el Míster Universo Asar Beno y Aurah Ruiz.

JORGE JAVIER, GENIAL Y EXTRAÑO

Con la primera gala de 'GH VIP 6' ha quedado más que claro que Jorge Javier Vázquez es el mejor presentador de este país, siempre y cuando se dedique a los suyo, a los famosos. El conductor estuvo soberbio, divertido, rápido, irónico e hiriente. ¿Por qué no era así en la versión con anónimos del reality? Pues porque ese no era su hábitat.

¿Por qué debemos querer a Jorge Javier Vázquez?

Por otro lado, en redes sociales no pasó desapercibido el rostro ‘acartonado' del presentador. Él mismo ha reconocido la cantidad de retoques estéticos que se ha hacho pero quizá se esté pasando (o no, para gustos los colores)