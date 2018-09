'El Continental' o la nueva manera que tiene TVE de estafarnos

Pues ya está aquí, ya llegó la tercera señal del Apocalipsis televisivo (las otras dos fueron 'Fugitiva' e 'iFamily'). El 17 de septiembre de 2018 se estrenó 'El Continental' en TVE, una de las peores series de todos los tiempos creada, dirigida, producida y escrita por Frank Ariza, un señor que es todo un misterio ¿Por qué sigue trabajando?

UN SEGUNDO VISIONADO Y SIGUE SIENDO IGUAL DE MALA

'El Continental' fue la gran sensación (para mal) del FesTVal de Vitoria 2018. Se estrenó el primer día de certamen y nos dejó a todos tan impactados e indignados que cualquier cosa que vimos después nos pareció una obra de arte.

La gran apuesta de TVE es basura (para qué andarnos con eufemismos) y creó una gran polémica durante el Festival televisivo de Vitoria -por cosas que apuntaré más adelante- pero he de ser sincero y matizar.

La pública ha estrenado ya la serie en abierto, la he vuelto a ver, por puro masoquismo, y diré que me sigue pareciendo nefasta pero quizá no tanto. El shock inicial, la ira del primer visionado, han menguado. La fotografía no me parece tan horrible como antes y he pillado algunas cosas de la trama que antes se me habían escapado.

Pero no nos engañemos 'El Continental' es muy mala. Cuando la vi en Vitoria fue en un cine y el audio era malo, así que di por hecho que era un problema de la acústica de la sala y que en el salón de mi casa iba a escucharla mejor. Pues no. Los actores no vocalizan. No me entero de la mitad de las cosas que dicen-. Y esto es sólo la mínima parte del problema.

¿POR QUÉ SIGUE TRABAJANDO FRANK ARIZA?

Luego argumentaré el porqué ‘El Continental' es mala pero, aquí lo grave es otra cosa y exijo explicaciones.

La serie está creada, escrita y dirigida por Frank Ariza, el temible responsable de productos tan malos como ‘Dreamland', ‘Yo quisiera' o ‘Perdóname señor' (su único e incomprensible éxito en Telecinco).

Es decir, que Ariza no posee ningún tipo de garantía en su currículum como para darle el poder absoluto de una producción de este tamaño. En Telecinco es el niño mimado de Vasile (tiene dos proyectos más en marcha con él). Ahí no podemos decir nada porque es una empresa privada pero no es el caso de TVE.

Entiendo que uno cuando contrata una serie puede ser muy buena en papel pero a la hora de rodarla la cosa cambia. Hasta los grandes tienen sus tropiezos pero, repito, Frank Ariza no tiene en su haber ningún tipo de garantía.

Exijo a TVE que me explique por qué le han pagado. Que me miren a la cara y me digan que ‘Dreamland' les pareció tan buena como para confiar en este señor. No tengo nada en contra de Frank Ariza, no le conozco en persona, pero si me fijo en su trabajo, hay algo que no encaja. Si uno no lo hace bien a la primera, vale. La segunda, de acuerdo. Pero si a la tercera , cuarta y quinta, sigue sin aprender, pues va a ser que algo va mal.

TVE tiene que velar por la calidad y el servicio público y ‘El Continental' carece de ambas cosas. Me da igual si la audiencia es buena o mala. Esto se me antoja puro amiguismo, o enchufe o lo que sea (recordemos que el producto se compró en la época del PP, aunque me da igual)

Tampoco entiendo que actores de renombre como Michelle Jenner, Álex García, Roberto Álamo, Paz Vega, Raúl Arévalo o Fernando Tejero hayan entrado a formar parte del proyecto. ¿Qué les vendió Ariza para convencerles?

Yo veo ‘El Continental', la obra de un señor que ha demostrado ya de antes que no sirve para esto y veo que se paga con mis impuestos y sólo puedo decir una cosa: Estafa.





LOS CRÍTICOS NO TENEMOS LA CULPA, LA TIENEN LOS DIRECTIVOS

Ahora resultará que los críticos somos los malos de la película. Que no nos gusta nada, que no entendemos al gran público (cómo si este fuese tonto), que somos una panda de rabiosos frustrados que vamos a por los que no nos caen bien. Pues no. Mi trabajo no es opinar, es argumentar.

Por ello voy a recuperar, con matices, la valoración que hice de ‘El Continental' hace un par de semanas y a cuestionar preguntas que, a día de hoy, nadie de TVE ha tenido las narices de contestar.

En primer lugar, el guión no cuenta nada. No hay conflictos, actos o giros. Los personajes no están definidos, son sombras, caricaturas que actúan sin saber por qué. Aparecen y desaparecen por arte de magia. No hay dilemas, intensidad o tensión alguna. La escaleta no sigue una línea clara. Las escenas se intercambian caprichosamente. Tengo la sensación de que Ariza iba escribiendo sobre la marcha, que, de pronto, veía una película que le gustaba y añadía algo de ella aunque no viniera a cuento.

Si no ponemos ‘quisquillosos', entremos en detalle: ¿En qué momento se dice que el protagonista llega a un acuerdo con el dueño del bar para ser socio? ¿Por qué el personaje de Secún de la Rosa imita el acento italiano cuando ya saben todos que no lo es?

La dirección no puede ser peor. Ariza sólo conoce el plano general (pero sin profundidad de campo), el medio y el americano. No sabe hacer planos detalle, no hay intimidad ni narrativa audiovisual alguna. Deja la cámara puesta y se va a comer. Ni si quiera hay racord en la iluminación de las escenas.

El creador de ‘El Continental' desconoce lo que es la elipsis. La cámara sigue a los personajes por largos paseos hasta que abren una puerta, por ejemplo, cuando eso se soluciona en un segundo en la sala de edición. Pero, por otro lado, se olvida de contarnos quién es quién, cuáles son las relaciones entre ellos, qué les motiva, a qué se dedican o qué es lo que está pasando. El autor da por hecho cosas que él sabe pero que nosotros no. No se piensa en el espectador en ningún momento.

Los decorados son peores que los del Parque de Atracciones ( ni si quiera los de la Warner) y aunque hay algún plano muy vistoso, queda falso. Puro cartón piedra.

Lo que convierte ‘El Continental' en una mala serie no son sus defectos sino sus pretensiones. Creo que tienen buenas intenciones, que han trabajado duro pero se la toman en serio y eso es lo peor que pueden hacer. Al final todo acaba siendo un sinsentido. Es como ver a los Teletubbies atracando bancos y matando gente. Una pesadilla absurda.

Frank Ariza es el José Luís Moreno del nuevo milenio. Un señor que no hace nada bueno pero al que le llueven los proyectos. Y ojo, si personalizo esta crítica en él es porque él ha hecho lo propio con su serie. Él es el escritor, productor y director. Si tomas ese riesgo, sabes a lo que te expones.