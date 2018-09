‘Sálvame' se tira a la piscina y muestra lo que no se vio de la llamada de Pantoja

Fue historia de la televisión y un regalo para Telecinco único. El viernes 14 de septiembre de 2018, Isabel Pantoja llamó a ‘Sálvame' y puso a todos en su sitio. El programa está dispuesto a explotar al máximo ese momento y por ello, al lunes siguiente se destapó lo que no vimos.

Isabel Pantoja llamó a ‘Sálvame' para defender su papel como madre, para decir que prefiere ver a su hija en ‘GH VIP6' que no saber dónde está por las noches. También aseguró que "no hay dinero en T5 para que ella se siente en un plató" y que el ataque que le mandó Jorge Javier Vázquez en directo hace años "lo ha visto un juez".

Jorge Javier a Isabel Pantoja "Prefiero estar en la mierda que a su lado"

Pantoja también demostró la clase de personas que son los colaboradores de ‘Sálvame'. Todos, son excepción, se acobardaron ante la cantante. Incluso Mila ximénez, su mayor enemiga, terminó por hacerle la pelota (y traicionando a´si a su buen amigo, Jorge Javier Vázquez)

La llamada de Pantoja le regaló a ‘Sálvame' el liderazgo del día, además de darle récord de audiencia al ‘Deluxe' y a Socialité' al día siguiente.

Es por ello que el lunes 17 de septiembre de 2018, el programa de Telecinco continuó explotando el momento. Carlota Corredera aprovechó para contar lo que no se vio de la llamada y, emocionada, agradeció a sus compañeros su ‘profesionalidad':

Quiero dar las gracias en primer lugar a Isabel Pantoja (...) me hizo un regalo profesional que no voy a olvidar (...) Mi primera gratitud, sin duda, para ti. A mi director, porque la gente está resaltando la templanza que tuvo y David me ayudó muchísimo a aguantar la llamada, me tranquilizó y me dejó disfrutarla a pesar de la tensión.

Le doy las gracias a Chelo García-Cortes, por ser la persona que nos abrió la puerta de esa llamada y a los demás porque hicieron todos un ejercicio de contención, es muy difícil escuchar a Isabel y no querer decir, opinar, y todos lo hicieron. Todos los compañeros que en público y en privado habéis felicitado al programa o a mi.