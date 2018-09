Carlota Corredera recibe de su propia medicina: "Estoy pasando uno de mis momentos más complicados"

Carlota Corredera quería ser una estrella y eso tiene un precio. Aunque se crea intocable y una figura limpia y 'pura' de la 'telebasura', al final, no está libre de los paparazzi. El 18 de septiembre de 2018, se supo que el colaborador de ‘Sálvame', Gustavo González le ha traicionado de la peor manera.

Carlota Corredera, deja ya de vendernos la moto porque no cuela

El lunes 17 de septiembre, Kiko Hernández terminó 'Sálvame' diciendo que Gustavo González había traicionado a Carlota corredera. ¿Cómo? No se supo, sólo que el paparazzi lo negó todo.

Pero al día siguiente, ‘Sálvame' reventó con la presencia de Laura Fa. La colaboradora entró en el plató enfurecida, le aseguró a Carlota Corredera que lo de la traición de Gustavo era cierto y que tenía pruebas.

Gustavo seguía negando la mayor pero Fa explotó, asegurando que quién le había contado todo había sido la novia del paparazzi, la exactriz porno María Lapiedra.

Así, Laura le gritó a su compañero:

A parte que Belén Esteban no sabía lo que significaba "concubina", Gustavo gritó:

¡Jamás he traicionado a nadie!

Pero ¿de qué se trata la traición? Según Laura Fa, Gustavo González facilitó a los paparazzis la información sobre las vacaciones de Carlota Corredera en Mallorca. Algo que afectó a la presentadora, ya que en el reportaje ella no estaba sola sino que le acompañaba su familia. ¿Se trata de las fotos en las que se demostraba que Corredera había vuelto a engordar? ¿De esto se trata?

LA REACCIÓN DE CARLOTA

Para la presentadora, este ha fue uno de sus momentos "más complicados" en el programa y es que este reportaje le afectó especialmente, por lo que le dijo a su colaborador:

Si tú me has traicionado Gustavo, cargará en tu conciencia y si María ha mentido para dar salseo al programa o para hacer una gracia, no la tiene

Tú una vez me diste una información para ayudarme y pensaba que me seguirías cuidando.

Ahora necesito tiempo para reposar lo que ha pasado. Todo esto es muy desagradable.