Jorge Javier Vázquez lincha a Oriana Marzoli y la deja sin trabajo en Telecinco: "Me das igual"

Se acabó el chollo a Oriana Marzoli. Por lo que vimos en 'GH VIP: Límite 48 horas', el 18 de septiembre de 2018, la extronista ya no es bienvenida en Mediaset después de haber abandonado el reality a las 48 horas de haber arrancado. Jorge Javier Vázquez la despreció y la despidió "hasta siempre".

'Gran Hermano VIP 6' comenzó el jueves 13 de septiembre de 2018 y al sábado siguiente, una de sus concursantes estrella tiró la toalla. Oriana Marzoli decidió abandonar por ‘presión psicológica' y lo hizo durante el ‘Deluxe' de esa noche, donde llegó a negociar su penalización.

Recordemos que, dos años antes, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa' también se largó a los dos días de 'Supervivientes'. Y no sólo eso. Cada vez que ha acudido como colaboradora de los debates de cualquier reality, ha sido amonestada por su falta de interés y de profesionalidad.

Escandalosa expulsión de Oriana en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Se supone que Oriana es 'carne de reality' pero está claro que no, que a ella lo que le gusta es ser famosa y punto.

Pero lo peor de todo es la actitud arrogante y agresiva que tiene la joven. El martes 18 de septiembre de 2018, durante la gala especial 'GH VIP: Límite 48 horas', Oriana apareció en plató a la defensiva.

Comenzó diciendo que ella se arrepentía mucho de haber abandonado tan rápido pero que no entendía el porqué de los ataques de la gente en las redes sociales.

La justificación de la joven es que ella ya había estado en dos realities chilenos durante 12 meses y que ahí había aguantado sin problemas pero, qué casualidad que en los que ha participado en España no ha aguantado.

La gente no tiene ni idea de lo que es estar sometida a esa presión tanto tiempo . Solo se juzga al personaje público y no se empatiza con el ser humano.

Dijo Oriana.

Jorge Javier Vázquez, el presentador, quiso ser educado pero se notaba arisco con la exconcursante, por lo que le dijo:

Me daba igual que vinieras o no esta noche. Ha llegado un momento contigo que ya me da igual. No voy a calificar tu paso por la casa. Esta entrevista es como si fuese un trámite que quiero acabarlo lo antes posible.