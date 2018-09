Así de maleducados y patosos han sido Noemí Galera y Roberto Leal en el estreno de 'OT 2018'

Con el estreno de 'Operación Triunfo 2018' , las redes sociales ardieron aunque no todos los comentarios fueron para bien. Tanto el presentador, Roberto Leal, como, sobre todo, la directora de la Academia, Noemí Galera, recibieron las críticas enfurecidas de los internautas.

NOEMÍ GALERA Y SU 'ZASCA' A LETICIA SABATER

Por muchos fans que tenga, Noemí Galera siempre ha sido una borde, se piensa que es más graciosa de lo que es y el 19 de septiembre de 2018, durante la primera gala de 'OT', demostró confundir espontaneidad con falta de educación.

Las redes sociales explotaron cuando, en una conexión con la gala y en plena charla con Roberto Leal, el presentador, la directora de la Academia de 'OT' dijo:

Me veo bizca. Parezco Leticia Sabater.

Sí, era un chiste y no es que Leticia Sabater sea la imagen de la inocencia pero reírse así de un defecto físico y en un programa como ‘Operación Triunfo' pues no venía a cuento.

Roberto Leal, el pobre, sonrió y cambió de tema pero lo peor llegó después. En otra conexión entre la Academia y la gala, Galera se ‘disculpó' a su manera y metió más la pata:

No se puede ser tan 'chula' en un programa como ese y teniendo el puesto que tiene.

ROBERTO LEAL METE LA PATA CON ALBA RECHE

Por otro lado, Roberto Leal también metió la pata pero lo suyo fue más fruto de la frescura y la espontaneidad que de la arrogancia.

Sucedió cuando el presentador estaba entrevistando a una las favoritas de la noche, Alba Reche.

Le preguntó Leal a la concursante.

Para sorpresa de todos, la joven agachó la cabeza, avergonzada, y dijo:

No, no, no, no. Ya no hay.