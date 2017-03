La foto del único retrato de Jesucristo: el hallazgo que podría reescribir toda la historia

El investigador e historiador bíblico Ralph Ellis afirma haber encontrado la única representación real de la imagen de Jesús, un hallazgo que podría reescribir la historia de la figura más importante del cristianismo.

