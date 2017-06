La terrible imagen de una mantis devorando la cabeza de un pájaro

Una instantánea en la que aparece una mantis religiosa devorando un colibrí por la cabeza está revolucionando las redes. Al momento de redactar esta noticia, la publicación cuenta con más de 4.700 reacciones y 1.100 comentarios y fue compartida más de 7.500 veces.

La fotografía fue tomada hace varios años pero no fue publicada en Facebook hasta este 4 de junio por Tom Vaughan, un habitante de la localidad de Silver City, en el estado de Nuevo México (EE.UU.). "Parece que los encantadores pequeños colibríes que han regresado recientemente a nuestro alimentador son un blanco principal para estos pequeños insectos", comentó el estadounidense.

Posteriormente, Vaughan agregó en la sección de comentarios: "Después de esta foto, la mantis dejó caer al pájaro, se arrastró por la parte inferior del alimentador de plástico, se puso al otro lado y se preparó para cazar el siguiente colibrí".

La revista 'National Geographic' escribe que aunque no es la primera vez que estos insectos atacan colibríes, las instantáneas como esta son raras de conseguir. Vaughan reveló que su imagen será incluida en un artículo sobre la depredación de aves por parte de mantis religiosas que publicará la revista 'The Wilson Journal of Ornithology'.