La ardiente, íntima y dolorosa confesión de la bella Jennifer Aniston

Jennifer Aniston lo tiene claro, mujeres y hombres no se miden con la misma vara cuando el divorcio en Hollywood es el tema a tratar. La actriz estadounidense abordó este y otros tópicos en una íntima entrevista que concedió a la revista InStyle, de la cual también es portada.

"Con todo el respeto, no tengo el corazón roto", expresó la actriz, dejando en claro que no tiene problemas para mantener relaciones duraderas con los hombres. "Cuando una pareja se separa en Hollywood, es a la mujer a la que se desprecia", criticó Aniston.

Tras siete años de relación, Aniston y Justin Theroux anunciaron su separación en febrero de este año. "Se trata de una decisión mutua y hecha con amor". Es el segundo matrimonio fallido para la actriz, quien previamente estuvo casada con Brad Pitt (2000-2005).



Aniston también se refirió a la constante presión de los medios por verla embarazada.

"'Jen se niega a tener un bebé porque es egoísta y comprometida a su carrera'", dijo la actriz respecto a los concepto erróneos que tienen sobre ella, agregando: "Son suposiciones imprudentes. Nadie sabe lo que pasa detrás. Nadie sabe lo sensible que eso puede ser para mi pareja y para mi. No saben por lo que pasamos emocionalmente o de salud", expresó .

"Siempre hay presión a las mujeres de ser madres y si no lo son, entonces no sirven. A lo mejor mi propósito en este mundo no es para procrear. A lo mejor tengo otras cosas por hacer", sentenció sobre la presión social que tienen las mujeres sobre la maternidad.

Además habló del sexismo que vivió en sus años de carrera: "Cuando una mujer se separa, la mujer queda triste y sola; ella es el fracaso. ¿Cuándo fue la última vez que leíste acerca de un hombre divorciado y sin hijos conocido como solterón?".

También criticó el papel que la sociedad les asigna a las mujeres: "Es tiempo de que dejemos de pensar que la belleza tiene la forma de una talla y el tamaño correcto de un trasero".

La estrella también confesó "fantasear" con hacer una reunión de "Friends", el show televisivo que la llevó a la fama. "Realmente el mejor trabajo que tuve. No sé cómo sería hoy, pero nunca se sabe". Y añadió: "Actualmente se están relanzado muchos programas con éxito".