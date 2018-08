Elton John y Robert Downey Jr. hacen pública su batalla contra las drogas en apoyo a Demi Lovato

Demi Lovato confesó que no podía pasar más de 30 minutos sin consumir cocaína. Tras celebrar seis años de sobriedad en marzo pasado, la cantante de 25 años tuvo una recaída que casi le cuesta la vida. Son muchos los famosos que han puesto su carrera en peligro varias veces por culpa de su adicción a las drogas durante determinados periodos de su vida. (Filtran detalles sobre la descontrolada noche de Demi Lovato antes de la sobredosis)

Charlie Sheen confesó que podía gastarse hasta 20.000 dólares en cocaína en una sola noche, Drew Barrymore tenía 12 años cuando probó los estupefaciente y Angelina Jolie aseguró que había probado casi todas las sustancias conocidas en el mundo. "Viví unos tiempos muy oscuros".(Así fue la última noche de Demi Lovato antes de la sobredosis)

Estos son los 10 famosos que cuentan sus historias en apoyo a la cantante,

Robert Downey Jr.: "Mi relación con las drogas comenzó a los ochos años"

Antes de convertirse en uno de los actores mejores pagados de Hollywood, Robert Downey Jr. tuvo serios problemas de adicción a las drogas que lo llevaron a la cárcel varias veces. Un artista con un gran talento, pero lo único que sabía hacer era meterse en problemas. Fue adicto a la cocaína, a la heroína y al crack. Producto de su errático comportamiento, estuvo preso en varias oportunidades. El actor de Iron Man confesó que su relación con las drogas comenzó cuando sólo tenía ocho años. Hoy, según el actor, se mantiene sobrio.

Elton John: "Tomé tanta cocaína que es un milagro que siga vivo"

La leyenda de la música, que ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo, reveló que su adicción a la cocaína lo atormentó hasta 1990: "Es un milagro que no esté muerto". También dijo que se sentía "el hombre más afortunado del mundo", por no haberse contagiado de VHI teniendo en cuenta la vida desordenada que llevó en los 80. "Estaba consumido por la cocaína, el alcohol, y quién sabe qué más. Y al parecer nunca recibí el memo de que mi generación había terminado".

Lindsay Lohan: "La cocaína era una cuestión de fiesta"

Los episodios de drogas, alcohol y excesos terminaron con la carrera de Lindsay Lohan. "La cocaína era más una cuestión de fiesta. Iba de la mano con la bebida", admitió la actriz neoyorquina.

Conoció la fama cuando aún era una niña, y la presión de Hollywood llevó a Lindsay Lohan a caer en la adicción a diversas sustancias. Hoy, tras pasar por varias detenciones, arrestos domiciliarios y centros de desintoxicación, parece haberse recuperado.

Charlie Sheen: "Recurrí a las drogas por aburrimiento"

Charlie Sheen perdió su trabajo en "Two and a Half Men" por su vida de excesos

La vida llena de excesos de Charlie Sheen lo llevó a perder el trabajo, millones de dólares y a internarse en varias clínicas de desintoxicación. El actor pasó por varios centros de rehabilitación y dijo haber recurrido a las drogas "por aburrimiento".

Kelly Osbourne: "Mi madre me encerró en un psiquiátrico"

Kelly Osbourne estuvo siete veces en rehabilitación y en dos instituciones mentales

La hija del astro del rock Ozzy Osburne contó recientemente en su biografía que por su adicción terminó a una institución mental . "Mi madre me encerró en un psiquiátrico por tres días, y me aterró... Comprendí fuerte y claro el mensaje", relató.

La presentadora de 32 años tuvo su primer acercamiento a las drogas tras una operación de las amígdalas, cuando le prescribieron Vicodil. "La única manera en la que podía lidiar con mi vida era abriendo una botella de píldoras y llevándome un puñado a la boca", contó. Tras haber consumido casi cualquier droga, le tomó seis años estar "limpia".(Demi Lovato evoluciona postivamente tras su sobredosis de heroína)

Keith Urban: "Mi padre era un alcohólico"

Llevaba apenas meses de casado con Nicole Kidman cuando el cantante se internó por su adicción a las drogas y al alcohol: "Pensé que mi rehabilitación destruiría nuestro matrimonio". El músico habló abiertamente sobre su lucha para combatir su alcoholismo y aseveró que Nicole Kidman lo rescató.

Su última internación para tratar sus problemas con la bebida fue por pedido de la actriz: "Fue ella la que me hizo despertar". Además, confesó que su dura infancia lo llevó a esa etapa tan oscura. "Mi padre era un alcohólico y yo me crié en un entorno familiar que se vio afectado por esa situación, de la cual fue imposible escapar".

Drew Barrymore: "Tenía miedo de morirme antes de los 25 años"

A los 12 años la estrella de cine ya ingería cocaína y a los 14 se emancipó legalmente de sus padres. A los 9 años ya tomaba bebidas alcohólicas y a los 12 años fue ingresada en un centro de rehabilitación. Tras el éxito de la película E.T, la actriz sucumbió en las drogas y el alcohol. Su madre la internó en un hospital psiquiátrico y, tras pasar un año y medio allí, se emancipó de ella a los 14.

La estrella reconoció que "había perdido el rumbo" difícil debido a que no tuvo el respaldo de sus padres, pero que hoy no quiere repetir eso con sus hijas, Olive y Frankie. "Tenía un miedo enorme de morirme antes de los 25 años. Pero sin importar que tan mal estuvieran las cosas siempre sentía que debía haber algo bueno. Nunca dejé que todo fuera oscuro. Había tantas cosas que pude haber hecho para empujarme al vacío, pero siempre supe como ir a ese punto", dijo en una entrevista con The Guardian en 2015.

Matthew Perry: "Mi vida era un infierno y creí que no iba a salir nunca"

El actor que dio vida a Chandler Bing en "Friends" reveló que su viejo abuso de las drogas y el alcohol borró de su memoria los últimos tres años de de la exitosa comedia. "No recuerdo nada de entre la tercera y sexta temporada, yo estaba fuera de sí".

El actor ingresó en dos ocasiones ocasiones a rehabilitación: la primera fue en 1977 y la segunda en 2001. De aquellos tiempos admite que podía tomar hasta dos litros de vodka al día. "No podía parar. Eventualmente las cosas se pusieron tan mal que no podía ocultarlo y entonces todo el mundo supo", dijo a la revista People en 2013.

Lady Gaga: "La droga era mi amiga"

"La droga era mi amiga. No me pasaba con otras personas. Era una manera terrible de llenar el vacío". La cantante no tuvo reparos en recordar su época más oscura, cuando era adicta a la cocaína. Afortunadamente, supo reaccionar a tiempo y salió. "Me dije a sí misma: 'Tú no eres una artista. Si fueses una artista estarías centrada en la música y no estarías gastando dinero en ese polvo del diablo'".

Fergie de The Black Eyed Pea: "Tenía alucinaciones todos los días"

La cantante Fergie reveló que fue adicta a las metanfetaminas: "Padecía demencia y psicosis inducida por los químicos. Tenía alucinaciones todos los días". La cantante nunca tuvo problemas en admitir su adicción a las metanfetaminas y al éxtasis, pero hace muchos años que logró recuperar el control de su vida. Una de las consecuencias más duras que sufrió a consecuencia del consumo de drogas durante la década de los 90 fueron los capítulos de psicosis: "Alucinaba a diario. Me llevó un año dejar de tomar esa droga y que los químicos que había mi cerebro se calmaran".