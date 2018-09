El día que Freddie Mercury dijo a México: “good bye, you bunch of tacos"

Queen sólo tenía dos presentaciones en México, pero fueron suficientes para cambiar la relación de la banda con el país latinoamericano. Era octubre de 1981, el grupo británico y su enigmático vocalista Freddie Mercury se convirtieron en uno de los primeros grandes grupos internacionales en pisar tierra azteca, donde hasta entonces los conciertos masivos no eran algo común.



Durante su gira, parte de "The Game Tour", la agrupación se presentaría en las ciudades de Monterrey y Puebla. (Así fue la cruel agonía de Freddie Mercury)



Su concierto en Monterrey, el 9 de octubre de 1981 fue el primero de gran magnitud que se ofreció en el país. Sin embargo una serie de incidentes empañaron la visita.

Por su inexperiencia en este tipo de eventos, los organizadores citaron a los asistentes con horas de anticipación, quienes en su desesperación intentaron entrar a la fuerza, hasta que finalmente se abrieron las puertas del Estadio Universitario. Al final del concierto se daño una de las rampas del estadio, lo que ocasionó algunos heridos.



Sin embargo, crónicas de la época señalan que para los asistentes fue un evento inolvidable. Incluso esta presentación ha despertado todo un debate ya que en YouTube circula un video falso del concierto en Monterrey, que realmente fue filmado en Brasil, como lo explicó Francisco Arellano, integrante del club de fans de la banda en el país, en el Queen Fest 2008. (Liam Gallagher insulta a Freddie Mercury a falta de talento para sorprendernos con algo artístico)



"Muchas gracias por los zapatos"



Al concierto en Monterrey siguieron las presentaciones en el Estadio de Béisbol Ignacio Zaragoza de la ciudad de Puebla, a dos horas de Ciudad de México, los días 17 y 18 de octubre.



Para los conciertos no se habían vendido boletos numerados sino sólo una entrada general, por lo que desde días antes los asistentes empezaron a acampar afuera del estadio.



Al igual que en Monterrey, las puertas tardaron horas en abrirse y comenzaron los reclamos desatando un enfrentamiento entre los fans y policías municipales. Una vez lleno el recinto hubo personas que trataron de entrar a la fuerza.



También hubo sobre venta de boletos, por lo que muchas personas tuvieron que presenciarlo desde fuera.



"Llegamos a las dos (de la tarde), pero no sabíamos que en la Ciudad de México se vendieron también boletos por medio de la empresa boletrónico. Fue tal la demanda de boletos de autobús para Puebla que se agotaron y mucha gente se vino de 'aventón'. Cerca de las cinco de la tarde abrieron la puerta y cuando entramos nos sorprendió la cantidad de grabadoras portátiles recogidas", comentó en 2016 al medio local e-Consulta, Fernando Pérez, uno de los asistentes al evento, al que no se permitió el ingreso de ningún artículo de grabación de audio o video.



A diferencia de Monterrey, en este segundo concierto la banda no hizo química con la audiencia. Quienes estaban sentados en la parte de adelante, casi enfrente de escenario, estaban molestos porque Mercury les escupía agua, algo que era normal en sus presentaciones.



A la mitad del concierto, después de una pausa, Freddie Mercury regresó al escenario con un gigante sombrero de paja usado frecuentemente para estereotipar al mexicano, lo que le valió rechiflas del público que empezó a aventarle zapatos, latas, botellas y pasto al escenario.



El concierto se detuvo unos minutos, pero después continuó, hasta que al final, un molesto Mercury dijo a la audiencia "¡Muchas gracias, Puebla!, ¡México thank you for the shoes, adiós amigos, mother fuckers, good bye, you bunch of tacos!".



"Hubo un problema de seguridad y algunas personas tuvieron una mala actitud al arrojar zapatos, piedras, baterías a la banda ... un tipo escaló hasta el escenario, pero el guardaespaldas lo hizo volar con un pequeño empujón", dijo otro asistente en un comentario que aparece en la página oficial de los conciertos del grupo.



A pesar del incidente, Queen realizó su segunda presentación el día siguiente y con mejores resultados, al final, Mercury se despidió con un "Thank you for being a totally different audience tonight, ¡muchas gracias!", pero ya no volvió a México.