Freedom From Facebook: "Facebook es un monopolio que rompió la democracia"

"Facebook rompió la democracia", un banner desplegado por los cielos así comenzó la campaña de la organización que propone romper el monopilio en manos de Mark Zuckerberg, luego del escándalo de Cambridge Analytica y las citaciones de Mark Zuckerberg al Congreso de los EEUU.

Freedom from Facebook junto con una coalición de grupos y sindicatos, exigen a las autoridades de los Estados Unidos que desarme el grupo de redes sociales que maneja la compañía. Específicamente, solicitan separar a Facebook de Whatsapp e Instagram, debido al inmenso poder que poseen las redes y que quedó al descubierto con el escándalo de Cambridge Analytica.

Estos grupos, que incluyen a Citizens Against Monopoly (Ciudadanos contra los monopolios), Demand Progress (Demanda progreso) y Move On (Avanza), entre otros, iniciaron una campaña de anuncios digitales contra la empresa de Mark Zuckerberg. Con lemas como "Facebook sigue violando tu privacidad, mejor desarmémoslo" y "Mark Zukcerberg tiene una cantidad de poder que da miedo, debemos recuperarlo". (Facebook se queda colgado unos minutos y todo el mundo entra en pánico)

Tell the @FTC to break up @Facebook and impose strong privacy rules on the platform. https://t.co/PPpxQhigRh #FreedomFromFacebook pic.twitter.com/9ZaeRP1XcD