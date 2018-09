La mezquina razón por la que Burt Reynolds excluyó a su hijo de su testamento

Esta claro que no nos podemos llevar nada al otro mundo y que cada cual es muy libre de dejar sus cosas a quien quiera (Muere el actor Burt Reynolds, el mítico macho de 'Boogie Nights', 'Rompehuesos', 'Los Traficantes' o 'Los Caraduras'.).

Burt Reynolds excluyó a su único hijo, Quinton, de su testamento para evitar pagar el impuesto de sucesión pero no lo desheredó. TMZ obtuvo el documento legal que firmó el legendario actor que falleció el 6 de septiembre a los 82 años.

Sin embargo, el documento también revela que Reynolds creó un fideicomiso hace años a favor de Quinton en el que se encuentran todos los activos que tenía el intérprete. Reynolds designó a su sobrina Nancy Lee Brown Hess como responsable personal de su herencia y no a su hijo, posiblemente para evitar un conflicto de interés ya que Quinton es el beneficiario del fideicomiso.

Reynolds y su ex esposa Loni Anderson adoptaron a Quinton en 1988. Padre e hijo estuvieron distanciados durante un tiempo producto del controvertido divorcio de la pareja pero reanudaron la relación y se mostraron muy cómplices en los últimos años. El actor incluso dijo públicamente que se sentía muy orgulloso de su hijo.

"Es un joven maravilloso y ahora está trabajando como asistente de cámara en Hollywood. Nunca pidió ayuda con su carrera, lo hizo todo él solo, y estoy muy orgulloso", dijo Reynolds a Closer Weekly.

Reynolds falleció de un ataque al corazón en un hospital de la Florida dejando una fortuna de USD 5 millones.

"He perdido más dinero de lo que es posible porque no lo cuidé", dijo el actor a Vanity Fair en el 2015.

"Igualmente me fue bien en términos de comprar propiedades y ese tipo de cosas. Pero no he sido una persona inteligente con mi dinero. Hay algunos actores que han sido brillantes en la forma en que han administrado su dinero pero no son muy buenos actores".