Una candidata a una Alcaldía de Perú integra el #ThalíaChallenge en su campaña

El Challenge de Thalia ha llegado a la política peruana. La candidata peruanana a la Alcaldía de Comas, Silvia Esperanza Velásquez, ha promocionado el Partido Popular Cristiano (PPC) a través de un vídeo del famoso 'Thalía Challenge' que no ha pasado desapercibido en la red.

Velásquez se sumó al mencionado reto viral con una coreografía de lo más desenfadada al ritmo del hit 'Me oyen, me escuchan'. Sin embargo, esta vez la letra varió en favor de la campaña política del PPC. "¿Están ahí mis vecinos, están ahí? ¿Me oyen, me escuchan? ¡Yo quiero un Comas feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Porque yo tengo tu confianza", así comenzaba la versión de la postulante. (Thalía reta a sus seguidores a conseguir un récord Guinness con su flashmob)

La aspirante lo ha compartido en su cuenta de Facebook y ya suma más de 445.000 reproducciones. El clip ha generado todo tipo de comentarios entre los cibernautas y se ha convertido en viral.

Según informan medios locales, las próximas elecciones municipales se presentan muy igualadas y, por eso, los postulantes han reaccionado lanzando campañas arriesgadas. Asimismo, Velásquez no se rendirá hasta conseguir su verdadero reto. (’OT': Cepeda elimina a Thalía y Noemí Galera se cabrea con el jurado)