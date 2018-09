Woody Allen duda que sea el padre de Ronan Farrow y el motivo es Frank Sinatra

Lo que no entendemos es que no se haga la prueba de ADN y ponga fin de una vez por todas al misterio.

Uno de los directores de cine más talentosos y a la vez polémicos del mundo ha vuelto a ser noticia por las declaraciones hechas cuando fue consultado por la revista New York sobre la posibilidad de que Ronan Farrow, el hijo que habría tenido con la actriz Mia Farrow, sea en realidad un descendiente de Frank Sinatra.

"Creo que es hijo mío, pero no apostaría mi vida por ello" aseguró Woody Allen en la explosiva entrevista que también incluyó a su actual esposa, Soon-Yi Previn. "Pagué su manutención durante toda su infancia y no creo que eso sea justo si no fuera mi hijo" añadió el realizador de 82 años.

En otro fragmento, Allen sugirió que Mia Farrow, madre biológica de Ronan y adoptiva de Soon-Yi Previn, le fue infiel durante los 12 años que duró su relación. "Se presentaba a si misma como una persona fiel pero no lo era. No se si quedó embarazada durante la aventura que tuvo" insinuó de forma enigmática.

La protagonista del clásico "El Bebé de Rosemary" se casó con Sinatra el 19 de junio de 1966, cuando ella tenía solo 21 años y él 50. Dos años más tarde se divorciaron pero siguieron siendo amigos hasta la muerte del cantante en 1998.

En 1970 Farrow se casó con el compositor André Previn, padre adoptivo de Son-Yi y con quien permanecería unida hasta 1979. En 1980, la actriz comenzaría una relación con Allen y siete años más tarde, Ronan llegaría a sus vidas.

Allen y Farrow se separaron en 1992 luego de que esta descubriera que el director estaba teniendo un amorío con su hija adoptiva, Soon-Yi.

Fue la propia Farrow la que en 2013 dijo a Vanity Fair que el artista de ojos celestes "posiblemente" sea el padre de Ronan. Incluso la propia Nancy Sinatra aseguró al mismo medio que el hoy periodista es considerado parte de su familia.

"Es una gran parte de nosotros y nos sentimos muy bendecidos de tenerlo en nuestras vidas" dijo la heredera de Sinatra.

No obstante, una biografía de Fran Sinatra publicada hace unos tres años asegura que la la supuesta paternidad del astro sobre Ronan es imposible dado que Sinatra quedó impotente e incapacitado de tener un hijo luego de sufrir una cirugía estomacal alrededor del momento en el que el joven fue concebido.